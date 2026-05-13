Reggio, dal Consiglio Metropolitano ok a 22 provvedimenti

Fra i provvedimenti approvati anche alcune variazioni di bilancio per la Formazione professionale, il nuovo regolamento del Garante dei detenuti e le convenzioni coi Comuni di Monasterace e Stilo. Ok allo schema sul sevizio di tesoreria

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato 22 punti posti all’ordine del giorno. Tra i provvedimenti che hanno ottenuto il via libera dall’aula di Palazzo Alvaro figurano diverse misure di natura finanziaria e contabile.

In particolare, il disco verde è arrivato per alcune variazioni di bilancio di previsione 2026/2028, compresa quella necessaria per predisporre le risorse necessarie ai lavori di adeguamento sismico del liceo artistico “Oliveti” di Siderno.

Parere positivo, inoltre, è stato espresso sugli schemi di convenzione con il Comune di Monasterace per lo svolgimento di attività sinergiche e con il Comune di Scido per la concessione, a titolo gratuito, di un’area dell’Ente.

All’approvazione del nuovo regolamento sul Garante metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale, è seguita quella sulle modifiche all’esercizio pluriennale realive ad adempimenti del Settore Formazione professionale.

L’aula Repaci, infine, ha ulteriormente approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il prossimo biennio 2026/2028.