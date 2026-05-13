A Palazzo S. Giorgio la presentazione di Bicincittà 2026. Un successo

Si è svolta questa mattina, nella prestigiosa cornice di Palazzo S. Giorgio, la conferenza stampa di presentazione della 38ª edizione di Bicincittà. L’incontro ha sancito il ritorno di una delle manifestazioni più amate della città, trasformando lo sport in un potente veicolo di socialità, solidarietà e consapevolezza ambientale.

La conferenza ha visto la partecipazione di figure chiave che, ognuna nel proprio ambito, hanno sottolineato l’importanza del fare rete per il territorio:

in primis il Presidente del Circolo Tennis Padel Crucitti, Demetrio Crucitti che, nel sottolineare la gioia di essere arrivato alla 38° edizione, ha ricordato come ogni anno, tale evento sia collegato ad un valore sociale; quest’anno, in particolare è legato al progetto “Sport Insieme” promossa dal DLF, che vede protagonisti bambini e adulti diversamente abili. Come ribadito durante gli interventi, Bicincittà non è solo una pedalata, ma una testimonianza concreta che lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera, architettonica e mentale.

Pertanto la parola viene data al Dott. Antonino Malara, Presidente del Dopolavoro Ferroviario (DLF), promotore del progetto d’inclusione che ha sottolineato il rapporto di stima e di collaborazione pluridecennale col presidente Crucitti e la voglia di replicare il progetto anche per gli anni futuri.

Preziosi ed emozionanti i contributi della Dott.ssa Mirella Gangeri , Presidente Agedi ODV, della Dott.ssa Irene Puortì , Responsabile Laboratori Ass. Aratea APS, e della Dott.ssa Roberta Racinaro, responsabile di Casa Gullì dell’Ass. Piccola Opera Papa Giovanni, che hanno arricchito il dibattito con la loro esperienza nel settore del volontariato e dell’assistenza.

A seguire: il Dott. Marcantonio Malara, Consigliere Comunale, ha portato il saluto delle istituzioni, ribadendo la sua volontà di sostenere questa grande manifestazione, diventata ormai punto di riferimento per la città; l’Avv. Fabio Colella, Delegato Point Provinciale CONI RC, ha evidenziato il valore atletico e sociale dell’evento e come il numero 38 (anno della manifestazione) sia indicativo della forza sociale e della passione che il Pesidente Crucitti, insieme al suo staff, mette ogni anno; Diego Quattrone, Vicepresidente Territoriale UISP RC e Responsabile Regionale settore ciclismo, che entrato nello specifico della manifestazione, spiegando il percorso di Bicincittà.

E’ stato un momento di grande aggregazione, di grande emozione, dove si è respirato un clima di fratellanza, di comunione di intenti, dove si è dimostrato concretamente che non esistono limiti, che le barriere si possono abbattere e che lo sport è il mezzo più potente per portare benessere nella vita di ognuno in tutte le sue declinazioni.

Grande è stata anche la presenza dei ragazzi diversamente abili appartenenti alle varie associazioni che, protagonisti del progetto Sport Insieme”, saranno presenti alla manifestazione e subito dopo l’inizio della pedalata, si cimenteranno in piazza nelle attività di padel , tennis e calcetto.

L’invito alla cittadinanza è ora per domenica 17 maggio. Il programma prevede:

Ore 09:00: Raduno presso il piazzale Stazione Lido (Lato Sud Lungomare Falcomatà).

Ore 10:00: Partenza da Piazza Indipendenza per un percorso che toccherà i luoghi storici della città, da Via Marina a Viale Calabria, fino al Parco Pentimele.

Ore 13:00: Arrivo sul Lungomare Falcomatà con ristoro e il grande sorteggio finale dei premi messi in palio dai partner.

Anche quest’anno, come ogni anno, Bicincittà si avvarrà della presenza di: Cicli Jiriti, per l’assistenza tecnica, lo staff di Martino Moto, per il controllo delle traverse con le moto, la Polizia Municipale, le associazioni di protezione civile del comune di Reggio Calabria, le Guardie ambientali “Le Aquile” e la Guardia Faunistica per il servizio assistenza delle traverse, la Croce Rossa Italiana, per l’assistenza medica.

Si ringraziano tutti gli sponsor che hanno partecipato alla realizzazione del kit di Bicincittà 2026 e le attività commerciali che hanno partecipato con diversi gadget all’estrazione che avverrà alla fine della manifestazione.

“Lasciate l’auto a casa e venite a respirare aria pulita,” è stato l’appello finale dei relatori. Reggio Calabria è pronta a pedalare verso un futuro più sostenibile e, soprattutto, più umano.

Per info e iscrizioni:

Circolo Tennis Padel Crucitti – 0965650123