Crollo viadotto Sila-Mare, Di Natale: ‘La Calabria merita di più’

Lo afferma Graziano Di Natale, già Consigliere Regionale della Calabria, ed esponente politico del Partito Democratico.

“Un ponte costruito soltanto nove anni fa che crolla in questo modo è inquietante. Eppure è d’attualità la costruzione di ben altro ponte, quello sullo stretto, quando in Calabria non riusciamo a mettere in sicurezza le nostre strade. Occorre accertare le responsabilità”.