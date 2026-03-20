Calabria, donna scomparsa trovata senza vita. Indagini in corso
Le ricerche si erano concentrate nei pressi della spiaggia in cui era stato rinvenuto il suo zaino. Il corpo è stato rinvenuto in mare
20 Marzo 2026 - 05:53 | Comunicato Stampa
È stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di cui si erano perse le tracce a Cropani, nel Catanzarese, dalla notte scorsa.
Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della compagnia di Sellia Marina, supportati dai Vigili del fuoco, avevano attivato le operazioni di ricerca nei pressi della spiaggia in cui era stato rinvenuto il suo zaino.
L’elicottero del reparto volo di Lamezia Terme, in sorvolo sullo specchio d’acqua antistante, ha individuato il corpo a circa 150 metri dalla battigia nel Comune di Sellia Marina. Un mezzo della capitaneria di porto ha recuperato il cadavere della donna.
Sono in corso indagini da parte dei carabinieri nel tentativo di ricostruire quanto accaduto.
Fonte: Ansa Calabria