Crossodromo Motta Cross Park: prima gara interregionale Motocross a Motta S. G.

Domenica 19 febbraio presso il Crossodromo Motta Cross Park situato in Motta San Giovanni (RC) si terrà la Prima gara di campionato interregionale 2023 Motocross Moto Asi. Siamo onorati di avere la presenza e partecipazione dei tanti piloti della Calabria e della Sicilia presso il meraviglioso circuito di 1,7 km caratterizzato da curve, dune e salti per garantire il divertimento dei piloti, tutto questo gestito dal Motoclub Enduro Forever RC. A contribuire per la realizzazione dell’evento, oltre al Motoclub Enduro Forever RC, abbiamo la presenza e il supporto da parte dei ragazzi di Reggio Bikers, i quali si ritrovano a collaborare nuovamente insieme per la realizzazione di un progetto. Le qualifiche inizieranno alle ore 8 nella mattinata di giorno 19 febbraio e si susseguiranno le diverse gare in programma, il tutto accompagnato dalla voce dello speaker Enzo Romeo.

Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento ma un grazie speciale va fatto al Presidente del Motoclub Enduro Forever RC Domenico Megale insieme al lavoro di Fabio Surace, Enzo Virduci e la partecipazione del veterano Enzo Lo giudice.

Vi aspettiamo in tanti per goderci insieme questo spettacolo fatto di divertimento e di puro sport.