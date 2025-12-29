Maltratta l’ex compagna, arrestato uomo in Calabria

Durante il periodo di messa alla prova per altri reati commessi in precedenza, avrebbe maltrattato e commesso violenze ai danni dell’ex compagna.

È il motivo per il quale i Carabinieri della Stazione di Crotone, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato e condotto in carcere un uomo di 36 anni.

I militari sono intervenuti dopo la denuncia presentata dalla donna, che ha riferito di comportamenti violenti e persecutori messi in atto per un lungo periodo di tempo dall’uomo ai suoi danni.

Le indagini e il quadro accusatorio

“Le indagini e le dichiarazioni raccolte – riferisce una nota stampa dei carabinieri – hanno consentito di delineare un quadro preoccupante, composto da reiterate condotte vessatorie e intimidatorie che avrebbero segnato gli ultimi anni della vita della vittima”.

Gli accertamenti svolti hanno quindi evidenziato una situazione di grave e persistente violenza, incompatibile con la misura alternativa di cui l’uomo stava beneficiando.

La decisione della Procura

I Carabinieri hanno richiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Crotone la sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, procedendo così all’arresto del trentaseienne e alla sua traduzione in carcere.