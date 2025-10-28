Rissa al Comune, il sindaco di Crotone annuncia le dimissioni: ‘Le istituzioni devono dare l’esempio’

“Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto , valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni ”.

Così il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, annuncia le proprie dimissioni dopo l’episodio dell’aggressione al consigliere di maggioranza Ernesto Ioppoli.

“Non è mia intenzione – scrive – alimentare polemiche né cercare giustificazioni. Esprimo le più sincere scuse a Ioppoli e alla città. Ma quando solo le parole non bastano, occorre il gesto.

Ritengo doveroso compiere un passo indietro per senso di responsabilità istituzionale.

Spero che questo restituisca un clima di serenità politico-amministrativa di cui la città ha bisogno.”