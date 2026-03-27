Il C.T. della Nazionale di Volley maschile, Fefè De Giorgi, ricevuto a Palazzo Alvaro dal sindaco f.f. Carmelo Versace

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha ricevuto oggi a Palazzo Alvaro il commissario tecnico della Nazionale di volley maschile, Fefè De Giorgi. Una visita molto gradita da parte dei vertici della Metrocity, per l’occasione era presente anche il capo gabinetto, Antonino Castorina, che hanno voluto omaggiare l’allenatore, alla guida degli Azzurri dal 2021 e con i quali ha ottenuto importanti vittorie, tra questi l’oro al Campionato Europeo 2021 e il Campionato Mondiale 2022.

De Giorgi è ritenuto uno dei migliori allenatori di volley al Mondo, ex palleggiatore della Nazionale di Velasco, ritenuta la squadra dei ‘fenomeni’ capace di primeggiare. Il suo impegno da commissario tecnico ha consentito di riportare la Nazionale di pallavolo ai vertici mondiali, temuta da tutte le altre selezioni. La sua presenza in città ha coinciso con un incontro con gli studenti universitari reggini.