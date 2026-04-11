Curare con la prevenzione a scuola: prosegue il progetto pilota

Prosegue con successo il progetto pilota regionale “Curare con la prevenzione sanitaria a scuola“: nuovi incontri e ulteriori visite mediche accompagneranno, fino alla chiusura dell’anno scolastico, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni. L’iniziativa, unica nel suo genere in Calabria, è fortemente voluta dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi, coadiuvata dalle coordinatrici scientifiche Lorena Turano e Maria Grazia Richichi, e subito accolta dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Maria Luisa Ottanà. Numerosi medici specialisti, operanti sia in ambito ospedaliero che territoriale, hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio degli studenti.

Obiettivo: riportare la cultura della salute tra i banchi

L’obiettivo è ambizioso: riportare la cultura della salute tra i banchi di scuola, sensibilizzando i giovani e le loro famiglie sull’importanza della prevenzione quale primo e fondamentale strumento di tutela. Come sottolineano i promotori, “prevenire oggi significa evitare una patologia domani”.

Il progetto non si ferma tra le mura scolastiche, ma si propone come un vero e proprio prototipo di buona prassi sanitaria e culturale, con l’ambizione di rendere questo modello replicabile in altri istituti della Città Metropolitana, rafforzando il legame tra scuola, sanità e territorio.

Il calendario di marzo: visite e incontri con gli specialisti

Il calendario degli incontri è entrato nel vivo durante il mese di marzo con tre appuntamenti di alto profilo. Il 5 e il 19 marzo il dottor Antonio Stilo, oculista presso il G.O.M. di Reggio Calabria, ha condotto visite specialistiche, offrendo un servizio prezioso per la salute visiva dei ragazzi e un contributo qualificato e professionale al progetto.

Il 24 marzo è stata la volta della prevenzione ortopedica, grazie alla disponibilità del dottor Pino Calabrò, eccellente professionista villese in servizio presso il G.O.M. di Reggio Calabria, che ha posto la sua lunga esperienza a beneficio della comunità scolastica. Il 26 Marzo, la dottoressa Tiziana Foti, pediatra del G.O.M. e riferimento per le malattie respiratorie e allergiche dei bambini, ha coinvolto gli alunni con un incontro dal titolo: “Viaggio nel mondo dei microbi: come sconfiggere i piccoli mostri”. La lezione ha catturato l’attenzione dei giovani studenti, rendendo semplici e immediati concetti complessi legati all’igiene e alla salute.

Nuovi appuntamenti fino a fine anno e ripartenza a ottobre 2026

L’impegno dei professionisti non si ferma qui: il calendario prevede nuovi incontri fino alla chiusura dell’anno scolastico. Dopo la pausa estiva, le attività riprenderanno a pieno ritmo a partire da ottobre 2026, consolidando un modello di prevenzione che mira a diventare punto di riferimento per l’intera regione.