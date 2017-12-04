Dall’alleanza educativa e dalla sintonia tra gli obiettivi di formazione culturale, educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità, dell’Istituto scolastico “A.Panella-G.Vallauri” e della Comunità Ministeriale del Dipartimento Giustizia Minorile, in collaborazione con il Circolo del Cinema C. Zavattini, viene promosso a Reggio Calabria, un Laboratorio cinematografico rivolto ai ragazzi ed ai giovani intitolato “#cyber connessi, CITTADINI DIGITALI, LIBERI E RESPONSABILI”.

L’iniziativa è sostenuta, come impegno di creatività culturale e di comune servizio al territorio, dal Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Nucera e da Rosa Maria Morbegno, direttore della Comunità Ministeriale, nella prospettiva di interventi educativi sempre più rivolti alla formazione completa della persona e del cittadino, per creare opportunità di riflessione, per favorire la socialità dei ragazzi e l’acquisizione di consapevolezza e responsabilità dei loro comportamenti.

La sesta edizione della collaborazione con le scuole

L’esperienza di collaborazione della Comunità Ministeriale con le istituzioni scolastiche cittadine, giunta alla sesta edizione, nelle annualità precedenti ha incentrato l’interesse sulle discriminazioni e l’inclusione sociale, sulle relazioni umane, sui valori fondamentali della convivenza civile e del senso dello Stato. Quest’anno, attraverso il linguaggio cinematografico della narrazione e delle storie di vita, si intende fare incontrare i giovani reggini per riflettere insieme e dialogare tra loro e con esperti-testimoni sui diritti-doveri della cittadinanza libera e responsabile vissuta nel mondo digitale dei social media.

Il programma si articolerà infatti sulle tematiche della connessione virtuale e della solitudine, comunicazione e personal media, prevenzione e rischi nella rete, bullismo-cyberbullismo tutela e responsabilità, gioco d’azzardo on line e si concluderà con il confronto su un lavoro multimediale creato dai giovani partecipanti al progetto.

Inaugurazione con il film Disconnect

Il percorso, inizia con l’inaugurazione e la visione del film “Disconnect“, di Henry Alex Rubun, martedì 5 dicembre presso l’Aula Magna dell’ITT “A.Panella-G. Vallauri” dalle ore 9 alle ore 12 e proseguirà fino a maggio con cadenza mensile.

Ogni proiezione sarà preceduta dalla presentazione degli aspetti culturali ed artistici, curata dal Circolo Zavattini, come momento di educazione alla comunicazione massmediale cosciente, e sarà seguita dal confronto con un esperto-testimone.

Gli esperti che interverranno

Nelle diverse occasioni si prevede la presenza di don Davide Imeneo, Direttore di Avvenire di Calabria-Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi; Vincenzo Cimino, Dirigente della Polizia Postale; Giuseppina Latella Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; Isabella Mastropasqua Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, le psicologhe Angela Madaffari e Cinzia Barreca. Per l’istituto “Panella-Vallauri” opereranno con funzioni di coordinamento la Prof.ssa Raffaella Imbrìaco e il Prof. Giorgio Bellieni.

La collaborazione tra l’istituto industriale reggino e la Comunità Ministeriale, intende coinvolgere anche Istituzioni diverse e l’Associazionismo, creando un’iniziativa socio-culturale rivolta ai ragazzi, che si pone come opportunità di crescita umana e civica, di protagonismo consapevole delle nuove generazioni, in un mondo sempre più virtuale ma molto reale, ricco di nuove problematicità da conoscere ed al tempo stesso di potenzialità da cogliere.