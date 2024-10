Da Mr. Burn Grill è più buono. Tutti i segreti per un panino perfetto

Da Mr. Burn Grill panini e hamburger hanno conquistato il palato di tutti. Quali i segreti dietro i piatti gustosi e inimitabili? La risposta è in un mix di fattori, uniti nel nome della qualità degli ingredienti.

Il punto di partenza è il pane fresco di giornata, realizzato da un panettiere di fiducia sulla base della ricetta creata su misura appositamente per Mr.Burn Grill da specialisti panettieri di Altamura.

Il pane di Altamura, celebre per le sue caratteristiche uniche, si distingue per la sua fragranza, il suo sapore ed il suo aroma. Ha una crosta molto croccante e una mollica soffice di colore giallo paglierino.

LEGGI ANCHE

Per la realizzazione degli hamburger Mr.Burn Grill utilizza solttanto tagli nobili di scottona come il filetto e la punta di sottofesa (Picanha) ,questi tagli rendono gli i hamburger della steakhouse situata in Via Zecca tenerissimi e succosi.

Ad impreziosire gli hamburger le verdure freschissime di giornata del nostro territorio e i formaggi locali come il pecorino del Monte Poro. Quest’ultimo viene prodotto con latte ovino al quale può essere aggiunto quello caprino, e la sua lavorazione è del tutto manuale come tradizione vuole.

Non esiste hamburger senza una varietà di salse da abbinare, Mr.Burn Grill propone esclusive salse preparate dallo chef ‘alchimista’ Marco Miceli.

Mr. Burn continua a registrare un successo crescente in termini di presenze e recensioni positive. La carne il punto di forza anche se il menu di Mr. Burn assicura ampio margine di scelta per tutti i palati e asseconda ogni tipo di gusto.

“Ci teniamo a garantire il massimo risultato nel rapporto tra qualità e prezzo. I clienti che sono venuti a trovarci nel corso di questi primi mesi -assicura l’imprenditore Giuseppe D’Agostino, titolare del marchio Mr. Burn Grill– si sono innamorati al primo colpo diventato affezionati sostenitori del nostro locale. Li ringraziamo di cuore e invitiamo tutti i reggini a provare le specialità di Mr. Burn Grill, non rimarranno assolutamente delusi”.“Ci hai confrontato con gli altri? Cosa aspetti, vieni a trovarci !”.