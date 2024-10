Qualità, tradizione e innovazione. Mr. Burn Grill si proietta sul futuro: “Pensiamo a un ‘Via Zecca Day’ “

Carne pregiata, tante proposte sfiziose e di qualità che comprendono primi e antipasti. Mr. Burn grill ringrazia per il successo ottenuto e fa una proposta ai locali presenti in Via Zecca...

E’ già stata ribattezzata la ‘Via del Gusto’. Nel cuore di Reggio Calabria, in Via Zecca si concentrano diverse attività ristorative che attraverso una sinergia mostrano in modo concreto ed evidente i vantaggi del fare rete.

‘Ultimo arrivato’, ma solo in ordine temporale, è Mr. Burn Grill, locale che punta a rinnovare il classico format delle steakhouse americane.

Trascorsi poco più di due mesi dall’inaugurazione, è il momento ideale per trarre un primo bilancio provvisorio con Giuseppe D’Agostino, titolare del marchio Mr.Burn Grill.

“Possiamo ritenerci più che soddisfatti per quanto ottenuto in questi primi mesi. L’apprezzamento è cresciuto in modo costante dal giorno dell’inaugurazione, di pari passo con il numero di clienti che hanno scelto di venire a provare i piatti di Mr.Burn Grill. Il principale ringraziamento, sentito e sincero, va a loro. L’unica promessa che ci sentiamo di fare è quella di ricercare sempre una migliore qualità sia nel servizio che nei piatti proposti. L’alto livello di gradimento registrato con le recensioni ricevute –sottolinea D’Agostino- ci stimola e incoraggia fare sempre meglio”.

Partendo dalla tradizione americana delle steakhouse, Mr. Burn Grill riformula il progetto abbinandolo a formule innovative e la qualità tipica culinaria italiana.

Mr. Burn Grill punta alla creazione di una alternativa di questo modello di ristorazione grazie all’utilizzo di materie prime di alta qualità, prodotti tipici della dieta mediterranea e ad una lavorazione artigianale delle stesse.

Carne pregiata, tante proposte sfiziose e di qualità che comprendono primi e antipasti, il tutto in un’atmosfera informale e accogliente. Mr. Burn, sin dall’ingresso nel ristorante, sorprende per il clima familiare derivante da una progettazione accurata dei locali che si coniuga perfettamente con uno staff preparato e ospitale.

“Siamo stati bravi. Tutti, nessuno escluso. Abbiamo creato in pochi anni e in poche decine di metri una delle vie più frequentate dai giovani reggini. Via Zecca è una via bellissima con palazzi storici che ha accolto generazioni di reggini”, le parole di Giuseppe Ferranti dei Fratelli La Bufala.

Giuseppe D’Agostino raccoglie l’assist del collega e rilancia. “Sono pienamente d’accordo con lui. Con tutti gli imprenditori di Via Zecca si è creato un rapporto di stretta sinergia, in un clima piacevole e professionale. Mi piacerebbe che in futuro si potesse creare, unendo le idee e le strategie dei diversi locali, un ‘Via Zecca Day’. Una giornata speciale e unica, con intrattenimento, cultura, eventi e proposte enogastronomiche speciali dedicate a tutti i reggini e turisti”.