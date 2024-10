Reggio, Via Zecca? Chiamatela Via del Gusto. Peppone: “Ha premiato la sinergia tra imprenditori”

Ecco come il lavoro di pochi può cambiare le sorti della nostra città. Grazie ai diversi imprenditori Via Zecca si è trasformata in una vera e propria Via del Gusto che si prepara alla nuova bella stagione

E se qualcuno vi parlasse di “Via del Gusto” a Reggio Calabria? Quale sarebbe la prima che vi viene in mente? La cornice di Via Zecca è senza dubbio la prima a saltare in mente, magari in una fantastica sera d’estate.

Immaginate di poter trovare a pochi passi l’uno dall’altro tutto ciò che desiderate, un cocktail o una colazione, una gustosa pizza, o una scorpacciata di carne. E ancora primi e secondi pensati a regola d’arte per reggini e turisti.

Tutto quello di cui vi stiamo parlando non è semplice fantasia, ma pura realtà.

Una piccola stradina del centro che, nel corso degli anni, si è trasformata, grazie al lavoro degli imprenditori reggini, nel fulcro della movida. Via Zecca infatti è divenuta ormai un punto di riferimento, di incontro, in cui il tempo sembra quasi fermarsi.

Situata tra il bellissimo lungomare Falcomatà ed il Corso Garibaldi, Via Zecca può vantare una vera e propria posizione di favore.

Originariamente conosciuto come “Via della Zecca“, questo particolare passaggio nel corso del tempo ha perso la sua preposizione ed ha visto l’alternarsi non solo di numerose attività, e la presenza di palazzi storici che hanno ospitato importanti istituzioni, come ad esempio il rettorato dell’Università Mediterranea.

Non dobbiamo infatti dimenticare che Reggio Calabria è una città dalle antiche radici e lo stesso vale per quella che oggi possiamo definire una vera e propria via enogastronomica.

La lunga storia di Via Zecca prende avvio sin dalla coniazione delle prime monete che risalgono alla prima metà del V secolo a.C. Questa via del centro, oggi, è però divenuta un vero e proprio esempio tangibile di come il lavoro di pochi possa veramente cambiare le sorti della nostra città.

Se, ad oggi, questo piccolo angolo di città gode di un’ottima fama è grazie ai giovani imprenditori che hanno investito sulla piccola ma centralissima strada reggina senza ostacolarsi, ma al contrario, unendo le forze, aprendo le porte dei propri locali ed accogliendo i clienti come solo la gente del sud sa fare.

Mr Burn e Piro Bistrot sono le ultime proposte che la Via Zecca ha donato ai reggini, una steakhouse (che a Reggio ancora mancava) ed un bistrot elegante sempre pronto ad ospitare i clienti con nuove proposte e rinomati eventi. La ‘via del gusto’ reggina è però famosa anche per la presenza del Malavenda Cafè, storico caffè letterario con una lunga tradizione di pasticceria alle spalle.

A chiudere il cerchio c’è il primo arrivato in questa bellissima location: “Fratelli La Bufala“, catena di pizzaioli napoletani famosa in tutto il mondo, sbarcata a Reggio Calabria circa 10 anni fa grazie a Giuseppe Ferranti, meglio conosciuto dai suoi affezionati clienti come ‘Peppone’.

“Siamo stati bravi. Tutti, nessuno escluso – spiega Giuseppe Ferranti (Peppone) – Abbiamo creato in pochi anni e in poche decine di metri una delle vie più frequentate dai giovani reggini. Via Zecca è una via bellissima con palazzi storici che ha accolto generazioni di reggini. Stiamo organizzando al meglio la stagione estiva ottimizzando gli spazi esterni. Invaderemo nuovamente questa splendida via, sempre con il rispetto e l’amore che merita”.

Oltre a fermare il tempo, Via Zecca non conosce limiti di ‘spazio’ per questo fra gli imprenditori che hanno provveduto a dare nuova vita al centro città annoveriamo anche Zio Fedele (della vicina Via Zaleuco) il bistrot che, a pochi mesi dalla sua apertura, ha superato il test dei clienti reggini a pieni voti.