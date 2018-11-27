Efficienza, fantasia e tempestività, gli “ingredienti” principali per un’attività di successo!

La storia che vi raccontiamo è quella di un’attività reggina che, con il passare degli anni, non ha smesso di conquistare il favore di cittadini e turisti: “Fratelli la Bufala”.

La pizzeria – ristorante, che è ormai da ben 9 anni sulla cresta dell’onda, è capitanata da Giuseppe Ferranti, pizzaiolo e imprenditore che ha scoperto la formula vincente per conquistare i suoi clienti. “Testa bassa e tanta umiltà mi danno la carica per andare avanti e fare sempre del mio meglio”.

Dalla famiglia di ristoratori a Reggio Calabria

Giuseppe, meglio noto ai reggini come “Peppone“, nasce in una famiglia di ristoratori, da qui l’idea di intraprendere anche lui la stessa strada portando il suo ‘sapere‘ altrove. “Reggio Calabria per me è stata una scoperta infinita, come molti altri non conoscevo quasi nulla di questa terra. Col tempo però ho imparato ad apprezzare le sue bellezze e ad amare la gente che la abita”.

Peppone è infatti diventato, in breve tempo, una vera e propria icona di imprenditorialità reggina, in molti lo conoscono e tanti altri l’hanno sentito nominare almeno una volta. “Una delle cose che amo di più del mio lavoro è il contatto con gli altri, i clienti non sono solamente persone che occupano i posti del mio locale, sono conoscenti, amici, tutti con le loro storie, i loro problemi che io posso ‘sedare’ per il tempo di un pranzo o una cena”.

L’esperienza nel locale e la fiducia dei clienti

Addentrarsi all’interno del locale di Giuseppe Ferranti risulta infatti come una vera e propria esperienza culinaria, ma anche sensoriale, è come se uscendo ci ritrovassimo all’improvviso di nuovo a casa. “I miei clienti si fidano di me, tantissimi sono abituali vengono a trovarmi più volte durante la settimana e si fidano ciecamente di me. Riesco a capire se in un determinato momento sono felici, nervosi, è come ritrovarsi all’interno di una grande famiglia allargata. Io li ripago con la mia buona cucina ma anche la mia ospitalità e soprattutto, cerco di non deluderli mai”.

La proposta gastronomica del noto locale reggino non comprende solamente mozzarella di bufala, come il nome potrebbe lasciar presagire, ma anche carne e soprattutto pizza. A conquistare il palato dei reggini è stata infatti la regina napoletana più amata al mondo.

La pizza napoletana e le farine di Peppone

Preparata a regola d’arte secondo la tradizionale ricetta napoletana, la pizza che è possibile gustare a Reggio Calabria nel locale di Peppone è unica al mondo, grazie ad una miscela di farine da lui stesso inventata che, ad oggi, viene utilizzata in tutti i “Fratelli La Bufala“.

“Attraverso il mio lavoro cerco in ogni modo di valorizzare il sud, non importa che si parli di Campania o di Calabria, il Meridione ha in comune delle solide tradizioni che voglio trasmettere ai miei clienti grazie soprattutto all’aiuto di tanti prodotti tipici. A mio parere la cucina subisce inevitabilmente delle evoluzioni, la bravura sta proprio nel rimanere al passo con i tempi senza mai dimenticare ciò che è venuto prima”.

Genuinità dei prodotti della terra ed una cucina semplice hanno fatto innamorare i reggini di Peppone che, attraverso la gastronomia, la tradizione e l’amore ha intenzione di riservarvi innumerevoli sorprese!

giuseppeferranti@fratellilabufala.com