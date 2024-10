Da ‘Pummaroru’ un San Valentino speciale per tutti gli innamorati

Da Pummaroru un menù speciale per tutte le coppie nel giorno dedicato agli innamorati. Scopri di più

Arriva San Valentino, la festa per tutti gli innamorati. Uno dei modi migliori di esprimere il proprio amore è attraverso il cibo: per sfuggire al copione di sempre quindi, l’ideale è trascorrere una serata con il proprio partner, tra divertimento e buon cibo.

Da Pummaroru il San Valentino è imperdibile. Tra giochi di coppia e animazione, gli innamorati troveranno l’atmosfera ideale per celebrare il giorno dedicato all’amore, . Menù dedicato per le coppie, dall’antipasto al dolce, ad un prezzo speciale in locali completamente rinnovati.

IL MENU’ DI SAN VALENTINO (15 euro a persona)

‘Primi morsi per solleticare i sensi’, l’antipasto comprende ricottino mielato, cuore di calzoncino infornato e soffice vellutata di ceci con salsiccia piccante.

Giro pizza a volontà per tutti gli innamorati

Dolce goloso con sgranocchione alla nutella

Vino di qualità

A San Valentino si può deliziare il palato da Pummaroru, il punto di forza del Funny Club infatti rimane sempre l’assoluta qualità di tutti i prodotti utilizzati.

Le pizze biologiche sono realizzate con Farine Italiane Certificate pregiate da agricoltura integrata e sostenibile, 100% grano italiano macinato a pietra, con l’utilizzo di lieviti naturali e biologici per essere più leggere e digeribili.

Anche i pomodori sono bio e conditi con olio extravergine bio, il “fior di latte” prodotto con latte di mucche di razza Frisona italiana in maniera artigianale, nel rispetto dell’antica tradizione casearia calabrese.

Pummaroru la pizzeria per le famiglie, dove la qualità è di casa.

“Pummaroru“,Via Tirrenica 5 (Zona Pentimele, di fronte il Bingo)

Per info&prenotazioni 392/4055945 – 0965/886615

