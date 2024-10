Da Sottosale un mare di novità: disponibili il menù estivo e per i turisti

Sottosale lancia il nuovo menu’ estivo con piatti crudi e con la politica della rivisitazione di classiche pietanze della tradizione culinaria reggina. Presso il locale situato a Reggio Calabria in Via Gabriele D’Annunzio sarà possibile gustare la deliziosa carbonara di tonno, tra i piatti più richiesti in assoluto.

Inoltre da Sottosale è disponibile il nuovo menu turistico che comprende un percorso breve della cucina nostrana ad un prezzo davvero conveniente. In generale, il menù della locanda assicura un’ampia possibilità di scelta, presente inoltre una ricca carta di vini, provenienti da tutta Italia.

Mangiare e bere di qualità la ricetta che in questi mesi ha trovato il favore di chi ha scelto il locale di Antonio Lubrano e Massimo Trunfio. Il tutto a prezzi contenuti: “Siamo in linea con quanto solitamente proposto nelle trattorie. La nostra filosofia è semplice ma allo stesso tempo sofisticata da attuare. In un clima familiare e piacevole, vogliamo proporre piatti e vini che possano soddisfare nel migliore dei modi i palati dei nostri clienti”, le parole dei due titolari.

SOTTOSALE LOCANDA

Via Gabriele D’Annunzio N.21

Cap 89125 Reggio Calabria

Tel: 0965 891925

Pagina Facebook