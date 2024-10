Da Sottosale la novità sposa la tradizione: ecco i nuovi piatti imperdibili

Da Sottosale le novità non finiscono mai, tanti nuovi piatti unici e speciali. Scopri di più

Da Sottosale le novità non si fermano mai. La trattoria situata a Reggio Calabria in Via Gabriele D’Annunzio n.21 arricchisce il proprio menù con una serie di piatti unici e speciali, che hanno già conquistato il pubblico.

Idee innovative e prodotti di qualità sposano la tradizione culinaria, dando vita a piatti particolari e dai sapori inconfondibili. Esempio concreto è il polpo rosticciato in salsa di yogurt ed erba cipollina, un mix che conquista il palato.

Il menù assicura un’ampia possibilità di scelta ma è senza dubbio l’antipasto ‘Sottosale’ il punto di forza che cattura il gradimento di tutti i clienti. Piatti freddi e caldi, affumicati, l’originale crespella di cozze e tanto altro. L’antipasto ‘Sottosale’, ideale da condividere, è una portata che abbina alla qualità dei prodotti una quantità che lo rende…infinito.

Lo spaghettone carbonara di tonno e bottarga e una delle diverse novità proposte da Sottosale, un primo gustoso dal profumo di mare.

Dall’antipasto al secondo, Sottosale offre una vasta gamma di scelta. Il fattore che accomuna tutti i piatti è dato dalla qualità degli ingredienti e delle materie prime. “Anche nell’apparente semplicità, il nostro chef cura ogni minimo dettaglio dei diversi piatti. Prestiamo particolare attenzione alle specialità del territorio, il pesce fresco è lavorato in un modo particolare”, evidenziano i due soci Antonio Lubrano e Massimo Trunfio.

La tartare di tonno con cioccolato e peperoncino è il massimo dell’originalità applicata alla cucina, un contrasto di sapori da scoprire e che conquista.

Da Sottosale presente una ricca carta di vini, provenienti da tutta Italia. Mangiare e bere di qualità la ricetta che in questi mesi ha trovato il favore di chi ha scelto il locale di Lubrano e Trunfio. Il tutto a prezzi contenuti: “Siamo in linea con quanto solitamente proposto nelle trattorie. La nostra filosofia è semplice ma allo stesso tempo sofisticata da attuare. In un clima familiare e piacevole, vogliamo proporre piatti e vini che possano soddisfare nel migliore dei modi i palati dei nostri clienti”.

La stroncatura con colatura di alici di Cetara e friarelli punta con forza sul tipico marchio di fabbrica campano, prodotto nel piccolo borgo marinaro di Cetara, in Costiera Amalfitana. Un connubio tra Calabria e Campania che da vita a un primo originale, da provare.

SOTTOSALE LOCANDA

Via Gabriele D’Annunzio N.21

Cap 89125 Reggio Calabria

Tel: 0965 891925

Pagina Facebook