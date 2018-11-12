A più di un anno dall'apertura la Locanda di Lubrano e Trunfio punta su un antipasto abbondante e su serate a tema, a cominciare da quella dedicata allo stocco

E’ passato poco più di un anno dall’inaugurazione della Locanda Sottosale, avvenuta nell’ottobre 2017. Due padroni di casa d’eccezione come Antonio Lubrano e Massimo Trunfio, entrambi dj di lunga esperienza che hanno deciso di tuffarsi in una nuova esperienza imprenditoriale.

Dall’antipasto al secondo, Sottosale offre una vasta gamma di scelta. Il fattore che accomuna tutti i piatti è dato dalla qualità degli ingredienti e delle materie prime. “Anche nell’apparente semplicità, il nostro chef cura ogni minimo dettaglio dei diversi piatti. Prestiamo particolare attenzione alle specialità del territorio, il pesce fresco è lavorato in un modo particolare”, evidenziano i due soci.

Il punto di forza: l’antipasto ‘Sottosale’

Il menù assicura un’ampia possibilità di scelta ma è senza dubbio l’antipasto ‘Sottosale’ il punto di forza che cattura il gradimento di tutti i clienti. Piatti freddi e caldi, affumicati, l’originale crespella di cozze e tanto altro. L’antipasto ‘Sottosale’, ideale da condividere, è una portata che abbina alla qualità dei prodotti una quantità che lo rende…infinito.

Da Sottosale presente una ricca carta di vini, provenienti da tutta Italia. Mangiare e bere di qualità la ricetta che in questi mesi ha trovato il favore di chi ha scelto il locale di Lubrano e Trunfio. Il tutto a prezzi contenuti: “Siamo in linea con quanto solitamente proposto nelle trattorie. La nostra filosofia è semplice ma allo stesso tempo sofisticata da attuare. In un clima familiare e piacevole, vogliamo proporre piatti e vini che possano soddisfare nel migliore dei modi i palati dei nostri clienti”.

Le serate a tema: si parte con ‘Stoccosale’

La nuova idea di Sottosale è quella di dare vita ad una serie di appuntamenti speciali, senza una fissa collocazione nel calendario, con l’intenzione di creare anche eventi mirati e particolari, grazie ad un esclusivo menu ad hoc per ogni tipo di serata. Si parte giovedì 15 novembre con ‘Stoccosale’, evento che come si evidenzia dal nome sarà esclusivamente dedicata allo stocco.

Di seguito il menù nel dettaglio:

Antipasti

Insalata di stocco

Stocco mantecato alla veneziana

Stocco pastellato

Primi

Linguine al ragù di “ventricelle” di stocco

Risotto al sotto stocco

Secondi

Stocco e porcini

Stocco alla calabrese

Frutta

Grazie all’esperienza maturata in questi mesi e alla continua evoluzione delle proprie proposte culinarie, novità e sorprese continueranno ad essere una precisa filosofia della Locanda Sottosale. Previste nelle prossime settimane nuovi appuntamenti speciali e diversi accostamenti per quanto riguarda i piatti e i vini.

SOTTOSALE LOCANDA

Via Gabriele D’Annunzio N.21

Cap 89125 Reggio Calabria

Tel: 0965 891925

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