Da Zio Fedele l’estate non finisce mai: gli appuntamenti della settimana

Da Zio Fedele in arrivo un'altra settimana con appuntamenti esclusivi da non perdere

L’ESTATE continua … L’ESTATE dello Zio… Quella bella… Quella tra amici. Da Zio Fedele in arrivo un’altra settimana con appuntamenti esclusivi da non perdere.

Giovedì 12 settembre da Zio Fedele si esibirà la Compagnia del Fuoco e Clownerie.

Si tratta di un Circo-teatro di strada per tutti i tipi di pubblico.

Giocoleria, hula-hoop, contact staff, fuoco, clownerie,teatro e tanto altro.

La Compagnia Fuoco&Clownerie nasce nel 2015 a Cosenza dalla collaborazione di FrancescoPanza e Maria Caruso, in arte Ciccio Panza e Maria Dolores, compagni nel lavoro e nella vita. Entrambi provengono da una formazione teatrale e studi umanistici.

Un’atmosfera allegra piena di magia, per grandi e piccini. Non perdete l’occasione di ammirare uno spettacolo unico e tornare bambini per una notte.

LE CENE DELLO ZIO

Gli eventi del bistrot di via Zaleuco sono accompagnati dalle prelibatezze dello zio. Tra gustosissimi panini di mare (10 diverse tipologie), tagliate di carne, hamburger, pizze stirate e gustosi fritti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Le cene di Zio Fedele sono, inoltre, accompagnate da innumerevoli cocktail, preparati a regola d’arte, e gustosissimi dessert.

– Menù baby hamburger patate e bibita a 5 euro (solo martedì 10)

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

Accendi un sogno e lascialo bruciare in te.

(William Shakespeare)

