D’Agostino: ‘Alla Cadi Antincendi Futura sono rinato, con Parisi rapporto straordinario’

“Per me è un’esperienza fantastica. Dopo due mesi già mi sento un’altra persona, rinato con questo sport“. A parlare è Alessandro D’Agostino, giovane portiere della CADI Antincendi Futura, che ha tracciato un bilancio del suo approdo al club e del momento della squadra.

Un entusiasmo contagioso, il suo, che parte dalle basi del progetto. “Partiamo dal presupposto che avere Tonino Martino come Mister e Paolo Parisi davanti a me è un qualcosa di straordinario. Poi si impara in fretta. Questo è bellissimo“, spiega D’Agostino, sottolineando l’impatto che la guida tecnica dei due esperti ha avuto sul suo personale percorso.

Ma il coinvolgimento del portiere non si limita alla porta della prima squadra. D’Agostino è infatti impegnato anche a dare una mano ai ragazzi delle giovanili nel ruolo di preparatore dei portieri. “Sì, è bello vederli giocare. Stanno facendo un percorso straordinario con Mister Peppe Scopelliti. Li sta guidando al passo successivo, quello che li porta poi a fare l’Under 19, a fare la prima squadra e sono contento di questo“.

Uno sguardo al futuro, quindi, che passa per un vivaio in fermento. Una fiducia che D’Agostino ribadisce parlando anche del nuovo arrivo Cambareri. “I ragazzi delle giovanili dove possono arrivare? Sicuramente lontano, anche perché hanno delle guide davanti a loro che portano a fare quel salto successivo che serve per poi portare qualcosa di importante verso la serie A2 Elite.

Peppe Scopelliti nel ruolo di mister? “Scelta top. È la prima volta che vedo un ragazzo così che si sente dentro come se sta giocando con i ragazzi, quindi è un qualcosa di fondamentale importante per loro”.

Il discorso si sposta poi sul presente e sui risultati in campo. Quanto è stata importante la vittoria di Giovinazzo per la A2 Elite? “Importante per il nostro percorso perché veniamo da due sconfitte che non meritavamo – analizza il portiere – e arrivare a Giovinazzo con lo spirito giusto che abbiamo dimostrato dentro al campo ci rilancia poi per la coppa, che è fondamentale fare bene al Benevento, e poi per i play-off che è giusto e ci meritiamo di prenderci“.

Un obiettivo, quello dei playoff, sentito e dichiarato. D’Agostino, però, tiene a sottolineare come nel mondo dello sport, soprattutto in quello giovanile, nulla sia scontato. “Molto spesso arrivano risultati scontati, ma nulla è scontato per quanto riguarda le giovanili: è un cammino complicato, un cammino che ovviamente può regalare grandissime soddisfazioni“.