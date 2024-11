Dal 15 Dicembre al 6 Gennaio ”Sotto le stelle di Natale” al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria.

Il programma denominato: “Sotto le stelle di Natale” è divenuto ormai un appuntamento atteso dal pubblico.

Il momento culminante è rappresentato dal Solstizio d’Inverno. L’ingresso nell’inverno astronomico, quest’anno è previsto alle ore 23:03 del 21 di Dicembre, e segna il momento in cui il Sole, nel suo percorso apparente lungo l’eclittica, termina la fase di discesa raggiungendo il punto più basso nel Cielo.È un momento di passaggio ciclico considerato nell’antichità magico e drammatico: i giorni diventano sempre più corti e bui, fino ad arrivare alla notte più lunga dell’anno.Tutta la natura è come sospesa in questa morte simbolica che attende una resurrezione.Il Sole cede il posto alle tenebre, per poi rinascere come rigenerato.Per celebrare questo momento astronomico è stata invitata la prof.ssa Patrizia Caraveo, direttore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (INAF) di Milano, che parlerà del “Cielo in tasca”.Cosa c’è di più ‘open’ del cielo? Basta che non lo oscuriamo con troppe luci parassite e il cielo è a disposizione di tutti. Gli occhi sono uno strumento molto versatile per l’osservazione del cielo ma la loro capacità è limitata e, per vedere lontano, dobbiamo servirci di strumenti sempre più potenti e sofisticati. Oggi, però, è il cielo a venire verso il pubblico sfruttando le nuove tecnologie: sono le APP che ci raccontano cosa sta succedendo nella volta celeste. È la scienza in tempo reale.Il programma prevede la premiazione dei lavori sull’inquinamento luminoso ed un attestato di riconoscimento alle scuole della Calabria che hanno partecipato alle Olimpiadi Italiane di Astronomia. Dal “Cielo in tasca”, ai giovani studenti che si trasformano in guide del cielo, alla serata dedicata alla Parrocchia del SS Salvatore con i miti e le tradizioni legate al Cielo di Natale. Uno spazio particolare sarà riservato, poi, ai bambini dai 5 ai 12 anni, per i quali arriverà “la befana scientifica” del Planetario, con una tombolata ricca di premi… astronomici.Il Presidente della Provincia, dott. Giuseppe Raffa, l’Assessore alla Cultura, dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, consapevoli del ruolo che il Planetario provinciale Pythagoras svolge all’interno della regione, della provincia e della città condividono il programma ed invitano la cittadinanza tutta a partecipare.

PROGRAMMA

Martedì 16 Dicembre, ore 21.00“Il Cielo di Natale e le sue meraviglie”Incontro con i volontari dell’Emporio della Solidarietà Genezareth

Domenica 21 Dicembre, ore 18.00IL SOLSTIZIO D’INVERNO

IntroduzioneProf.ssa Angela MISIANOResponsabile Scientifico Planetario Pythagoras Reggio Calabria

Saluti delle Autorità presenti

“Il Cielo in tasca”Prof.ssa Patrizia CARAVEODirettore dell’Istituto di Astrofisica Spazialee Fisica Cosmica di Milano

Premiazione dei lavori“Quanto è stellata la notte?”

Olimpiadi di Astronomia in CalabriaRiconoscimento alle Scuole

“Il Cielo al Planetario”a cura degli esperti del PlanetarioRosario BORRELLO, Marica CANONICO, Carmelo NUCERA

Lunedì 29 Dicembre, ore 21.00“L’Europa sulla Cometa”Dott. Marco ROMEOEsperto Planetario

Martedì 30 Dicembre, ore 21.00“Compagni di viaggio che è meglio tenere lontani: gli Asteroidi”Dott. Giovanni PALAMARAEsperto Planetario

Domenica 4 Gennaio, ore 21.00“Onde gravitazionali cosmiche: impronte digitali del big bang”Dott. Carmelo EVOLIUniversità di Amburgo

Lunedì 5 Gennaio, ore 16.30Gioco a premi per bambini“Una Befana Stellare”Dott.ssa Marica CANONICOEsperta Planetario

Martedì 6 Gennaio, ore 19.30Incontro con la Parrocchia del SS. Salvatore“Il cielo di Natale tra mito e scienza”Prof.ssa Angela MISIANOResponsabile Scientifico Planetario Pythagoras Reggio Calabria

Condizioni meteorologiche permettendo, è prevista in occasione degli incontri al Planetario l’osservazione del Cielo con gli strumenti a cura degli Esperti del Planetario.

INCONTRI DEDICATI ALLE SCOLARESCHE

Lunedì 15 Dicembre, ore 9.00“A spasso tra le Stelle di Natale”Incontro con gli alunni dell’I.C. “Carducci-Da Feltre”

Martedì 16 Dicembre, ore 9.30“A spasso tra le Stelle di Natale”Incontro con gli alunni della Scuola primaria “De Zerbi” Palmi

Mercoledì 17 Dicembre, ore 9.00“Il Cielo di Natale”Incontro con i ragazzi del Liceo Artistico “Mattia Preti”

Giovedì 18 Dicembreore 10,30″Il Cielo di Natale”incontro con i ragazzi del Liceo Classico “Tommaso Campanella”ore 16.30″Il Cielo di Natale”Incontro con i piccoli astronomi dell’I.C. “Cessaniti” (VV)

Sabato 20 Dicembre, ore 9.00“Il Cielo di Natale”Incontro con i ragazzi del Liceo Artistico “Mattia Preti”

