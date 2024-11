Dal 7 al 14 agosto Amantea ospiterà il secondo Guarimba Film Festival.

Di M.Carmela Di Marte – E’ già il secondo anno che Amantea, attraverso la volontà, la passione e la perseveranza di un gruppo di giovani capeggiati dal venezuelano Giulio Vita, ospita cortometraggi provenienti da tutte le parti del mondo. La Guarimba è appunto il Festival del cortometraggio nato dall’idea di riparare un vecchio cinema all’aperto, proprio ad Amantea, diventando così uno dei casi di innovazione sociale più interessanti d’Italia. Un intero anno di presentazioni in giro per il mondo precedono questo “Cinema sotto le stelle” che inizierà il 7 agosto alle 21:00 nella suggestiva villa comunale La Grotta nella città di Amantea, e sarà ad ingresso gratuito. Un’occasione per vedere i cortometraggi di registi provenienti da tutte le parti del mondo e godersi Amantea attraverso un vasto programma culturale, per ammirare ciò che di bello offre la nostra Calabria, seguendo il motto della Guarimba: il cinema alla gente, la gente al cinema. Di seguito il programma dettagliato dell’evento.7 Agosto21’00 CONCERTO ORCHESTRA DI FIATI MEDITERRANEA21’30 ABOUT THE RESISTANCE (Dur: 1h)DOCUMENTARIO DI ALICIA V. PALACIOS THOMAS e PABLO CRISTÓBAL : GIRATO DURANTE LA PRIMA EDIZIONE DELLA GUARIMBA; ANALIZZA IL CINEMA COME ATTO DI RESISTENZA RACCONTANDO LA STORIA DELLA RIPARAZIONE DELLA MITICA ARENA SIOLI.22’30 SHORTS OF THE WORLD 1 (Dur: 30min)RETROSPETTIVA IN ONORE A JUAN PABLO ZARAMELLA (ARGENTINA),PRESIDENTE DI LA GIURIA 201423’00 SHORTS OF THE WORLD 2 (Dur: 30min)4 CORTOMETRAGGI EGIZIANI A CURA DI AHMED SHAWDY CORTESIA DI ISMALIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL8 Agosto21’00 FICTION 1 (Dur: 1h 20min)DIOS POR EL CUELLO (DIO DAL COLLO) SPAGNA || םלוג טווינ (DESERTO) ISRAELE || RIO CIDADE OLÍMPICA (RIO CITTÀ OLIMPICA) BRASIL || ЧЕСТ (ORGOGLIO) BULGARIA22’30 DESCANSO (Dur: 30min)23’00 FICTION 2 (Dur: 1h)BANQUETA (IL MARCIAPIERE) MESSICO/SPAGNA || MONTAUK SVIZZERA || A HOME FOR THESE OLD BONES (UNA CASA PER QUESTE VICHIE OSSA) FRANCIA9 Agosto21’00 FICTION 3 (Dur: 1h 3min)DIT IS ROLAND (QUESTO È ROLAND) BELGIO || CE QUI M FAIT PENDRE LE TRAIN (COSA MI FA PRENDERE IL TRENO) FRANCIA|| ESA MÚSICA (QUELLA MELODIA) COLOMBIA22’00 DESCANSO (Dur: 30min) 22’30 FICTION 4 (Dur: 1h 29min)CURE (CURA) SCOZIA || LE HONGER (LA FAME) BELGIO || DAS BEGRÄBNIS DES HARALD KRAMER (IL FUNERALE DI HARALD KRAMER) AUSTRIA || PARATIISIM AVAIMET (LE CHIAVI DEL PARAISO) FINLANDIA10 Agosto21’00 ANIMAZIONE 1 (Dur: 1h)THE GALANT CAPTAIN (IL CAPITANO GALANTE) AUSTRALIA || THE GRAVEDIGGER’S TALE (IL RACCONTO DEL VECCHINO) REGNO UNITO || ISAAC & QUINCY REIGNO UNITO || EL SEÑOR DEL ABRIGO INTERMINABLE (L’UOMO DEL CAPPOTTO INFINITO) SPAGNA || CHICKEN CUBE (GALLINA CUBO) GERMANIA || ORIPEAUX (STRACCI) FRANCIA || TRUSTS AND ESTATES (TRUST E PATRIMONI) USA || OUR DEEPEST SYMPATHY (LE NOSTRE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE) REGNO UNITO22’00 DESCANSO (Dur: 30min) 22’30 DOCUMENTARIO 1 (Dur: 1h)ОКНА, A SUMMER IN BELARUS (ОКНА, UN’ESTATE IN BIELORUSSIA) FRANCIA || SOUVENIR SPAGNA || DER COWBOY UND ICH (LO E IL COWBOY) SVIZZERA || LA TERRA MÈ ITALIA || L’ULTIMO IMPERATORE ITALIA11 Agosto21’00 FICTION 5 (Dur: 1h 30min)PROGRAMME LIBRE (PROGRAMMA LIBERO) FRANCIA || LEE-JI-YA- DEUL (GENTE EGOISTA) COREA DEL SUD || KOMM UND SPIEL (VIENE A GIOCARE) GERMANIA22’30 DESCANSO (Dur: 30min)23’00 SHORTS OF THE WORLD 3 (Dur: 30min)NON L’HO CAPITO. UNA SELEZIONE SPECIALE DI CORTOMETRAGGI TRA LO SPERIMENTALE E IL NON NARRATIVO CHE HANNO LASCIATO PERPLESSO IL PUBBLICO DELLE ULTIME EDIZIONI DEL LAGO FILM FEST CURATA DA CARLO MIGOTTO E VIVIANA CARLET12 Agosto21’00 ANIMAZIONE 2 (Dur: 1h 30min)LOVE IN THE TIME OF ADVERTISING (L’AMORE AL TEMPO DELLA PUBBLICITÀ) STATI UNITI || SANGRE DE UNICORNIO (SANGUE DE UNICORNIO) SPAGNA || NYUSZI ÉS ÖZ (CONIGLIO E CERVO) UNGHERIA || EL RUIDO DEL MUNDO (IL RUMORE DEL MONDO) SPAGNA || ДЕНЯТ НА КЪРВАВИТЕ ВЕНЦИ (IL GIORNO DELLE GENGIVE SANGUINANTI) BULGARIA || PANDY (PANDA) REPUBLICA CECA/SLOVACCHIA || HABITAT BULGARIA22’30 DOCUMENTARIO 2 (Dur: 1h)POR LA FLOR DE LA CANELA (PER IL FIOR DELLA CANNELLA) SPAGNA|| UND ER ECKE (LI ALL’ANGOLO) SERBIA/SVIZZERA || PICCOLE ARAGOSTE ITALIA || PERMANENT TOGETHER SPAGNA13 Agosto 21’00 FICTION 6 (Dur: 1h)MELLON FIRE VEGGER (TRA PARETI) NORVEGIA || ZAR (IL CALDO)POLONIA || BERNARD LE GRAND (BERNARD IL GRANDE) FRANCIA 22’00 SHORTS OF THE WORLD 4 (Dur: 1h 30min)THE DEVOTION PROJECT DI TONY OSSO, NEWYORCHESE ORIGINARIO DI CAMPORA14 Agosto21’00 PALMARÈSPer tutte le informazioni sul progetto La Guarimba collegatevi al sito: http://www.facebook.com/laguarimbafilmfestival Oppure visitate la pagina Facebook:http://www.laguarimba.com/ e Twitter: @La_Guarimba