Dal web tutti i consigli per un Capodanno all’insegna dello stile

Appena conclusi i due giorni di fuoco che hanno preceduto l’arrivo del Natale, eccoci pronti ai preparativi per il fatidico veglione di Capodanno. L’interrogativo è sempre lo stesso: Red or Black?

Ed ecco che dal web spuntano tutti i consigli possibili e immaginabili per il vostro look da veglione. Sia che lo trascorriate in famiglia, sia che abbiate organizzato un party con amici o partecipiate a un Gran Galà, la parola d’ordine è “stile”.L’intramontabile Red Dress sarà la scelta più ambita dalla maggior parte delle donne; per le più romantiche ci hanno pensato Asos, Dolce&Gabbana,Maria Grazia Severi, con abiti rosso in pizzo o gonne a ruota di Miu Miu e Max&Co. Per le sempliciste, abiti con linee decise e easy chic come gli abiti in red di Zara e H&M.Ma c’è chi ha anche deciso di puntare sulla luminosità con abiti in satin, ricoperti di glitter e paillettes come quelli di Alberto Ferretti.

Per le amanti del nero, come sempre il top è presentato dal longdress di Armani o da quellodrappeggiato di Ralph Lauren. Mentre per le amanti del nero versione rock, Chanel proponepleated skirt, comunemente denominate gonne a ventaglio e stivali cuissard in vernice con catene.

Largo spazio è dato agli accessori e alle scarpe: sia che voi scegliate di essere delle vedove rosse o delle vedove nere, l’importante è mantenere sempre quella femminilità che ci contraddistingue.