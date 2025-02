Daniela Fumarola alla guida della Cisl: seconda donna al vertice del sindacato

La Cisl si prepara a un nuovo cambio ai vertici. Daniela Fumarola, attuale segretaria generale aggiunta, è pronta a raccogliere il testimone da Luigi Sbarra, diventando così la seconda donna a guidare il sindacato. Domani il consiglio generale della Cisl ratificherà ufficialmente la sua elezione, dopo le dimissioni di Sbarra, che lascia l’incarico per raggiunti limiti di età, come previsto dallo statuto confederale.

Un percorso sindacale iniziato tra i braccianti agricoli

Nata a Taranto nel 1966, Daniela Fumarola ha iniziato la sua carriera sindacale nel 1987 nella Fisba, la Federazione Cisl degli operai agricoli, poi confluita nella Fai, sostenendo i braccianti nelle Leghe comunali. Nel 1993 è entrata nella segreteria della Fisba di Taranto e nel 2002 è stata eletta segretaria generale della Fai territoriale, assumendo anche la responsabilità del Coordinamento donne della Federazione nazionale.

Nel 2009 ha assunto la carica di segretaria generale della Cisl di Taranto, poi divenuta Cisl Taranto-Brindisi, incarico che ha mantenuto fino al 2015, prima di essere eletta ai vertici regionali della Cisl Puglia-Basilicata. Nel 2016 è diventata segretaria generale regionale, per poi entrare, nel luglio 2020, nella segreteria nazionale della Cisl con il ruolo di segretaria organizzativa.

Il 19 dicembre 2023, è stata eletta all’unanimità segretaria generale aggiunta, affiancando Luigi Sbarra e mantenendo la delega al Dipartimento organizzativo.

Le battaglie sindacali di Daniela Fumarola

Nel corso della sua lunga carriera sindacale, Fumarola si è distinta per il suo impegno in numerose battaglie, tra cui la lotta per l’emersione del lavoro irregolare, i Patti territoriali in agricoltura, la riqualificazione ambientale dell’ex Ilva, la costruzione del gasdotto trans Adriatico e le iniziative per giovani, formazione e conciliazione lavoro-famiglia. Si è inoltre battuta per la tutela della maternità, il sostegno ai pensionati e ai non autosufficienti, nonché per l’inclusione dei lavoratori immigrati.

Gli auguri di buon lavoro del Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso:

“Auguro buon lavoro alla nuova segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, certo che la sua esperienza e la sua competenza le consentiranno di proseguire nell’azione positiva tracciata da Luigi Sbarra, che lascia alla Cisl i risultati di un impegno sui problemi del Paese concreto e serrato.

E al Parlamento l’occasione storica di concretizzare l’articolo 46 della Costituzione, approvando, dopo circa 80 anni, la legge (d’iniziativa popolare) proposta dal sindacato di via Po che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende”.