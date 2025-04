Daniele D’Agata medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Master di Ocean Racing

La terza edizione della Cilento Cup 2025 ha regalato emozioni uniche agli appassionati di Ocean racing, consacrandosi come un evento di punta nel panorama sportivo italiano. La manifestazione, disputata lungo un percorso di 8,9 km, è stata valida quale Campionato Italiano per la categoria Master e Gara Nazionale Ragazzi, Junior, Senior e Canoagiovani, attirando l’attenzione di atleti e società da tutta Italia.

Ben 72 atleti, in rappresentanza di 19 società sportive provenienti dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia, si sono sfidati nelle splendide acque del Golfo di Policastro, due le società reggine in gara, il Canoa Club Enotria e il Dragon Team Reggio Calabria, che hanno dato il loro prezioso contributo alla competizione, riportando in riva allo Stretto, alcuni risultati di rilievo.



La gara è stata arricchita da performance di alto livello e tra gli atleti reggini in gara questi i risultati:

▪ Campionato Italiano – SS1 Master C maschile III classificato – Daniele D’Agata Canoa Club Enotria Tempo: 54’25”60

▪ Campionato Italiano – SS1 Master E maschile IV classificato – Giuseppe Fedele Dragon Team Reggio Calabria Tempo: 59’34”10

▪ Gara Nazionale – OC2 Senior maschile – I classificati – Santo Cagliostro e Pietro Fortugno Dragon Team Reggio Calabria Tempo: 54’25”10

▪ Gara Nazionale – SS1 Senior maschile VI classificato – Andrea Fortugno Dragon Team Reggio Calabria Tempo: 1h 01’54”70

▪ Gara Nazionale – SS1 Allievi B maschile 1500 m.

II classificato – Lorenzo Rinaldo Dragon Team Reggio Calabria Tempo: 14’36”60

L’organizzazione, curata nei minimi dettaglia dalla Polisportiva Cilento, sotto la guida di Mariano Bifano, ha sottolineato il valore dell’evento non solo come competizione sportiva, ma anche come occasione per la promozione del territorio. La presenza del Campionato Italiano Master ha ulteriormente elevato il prestigio della manifestazione.