Reggio, segnalazione di una cittadina: “Materiali abbandonati sul Lungomare”

Una cittadina segnala una situazione che, a suo dire, merita un intervento rapido sul Lungomare di Reggio Calabria, in prossimità degli stabilimenti balneari. Nelle foto inviate alla redazione si vedono chiaramente rifiuti vegetali, ramaglie e potature accumulate, insieme a pallet, materiali in legno, pannelli, reti da cantiere e altri ingombri lasciati all’aperto in una zona visibile e frequentata ogni giorno da cittadini e turisti.

Secondo quanto riferito nella segnalazione, il materiale sarebbe presente da oltre due mesi. Un quadro che, sempre secondo la cittadina, rappresenta un problema non solo dal punto di vista del decoro urbano, ma anche della sicurezza.

In particolare, vengono indicati materiali instabili, sporgenti e non messi in sicurezza, collocati in un’area aperta al passaggio pubblico, dove sono presenti anche panchine e spazi destinati alla fruizione dei cittadini.

La denuncia punta l’attenzione soprattutto sull’impatto visivo della scena. Il tratto interessato si trova infatti in una zona a forte vocazione turistica, a poche settimane dall’avvio della stagione estiva. Per questo, la presenza di cumuli di legno, scarti vegetali e materiale da cantiere rischia di restituire un’immagine trascurata di uno dei luoghi più frequentati e rappresentativi della città.

La cittadina chiede un sopralluogo urgente, la verifica del rispetto delle norme legate all’occupazione del suolo pubblico e alla gestione dei rifiuti, oltre al ripristino immediato delle condizioni di decoro e sicurezza.

Un appello chiaro, dunque, che arriva in un momento delicato dell’anno, con il Lungomare che si prepara ad accogliere sempre più presenze. E proprio per questo, secondo la segnalazione, intervenire subito diventa necessario.