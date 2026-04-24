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Domotek, Innocenzi: ‘Pronti per Acqui, vogliamo completare il nostro percorso’

"La posizione in regular season adesso non conta. Vedremo”

24 Aprile 2026 - 10:41 | Comunicato

Domotek Innocenzi

La Domotek Volley continua a stupire e si prepara alla semifinale di Playoff da giocarsi il 25 aprile in casa dell’Acqui Terme sul campo di Valenza. Dopo l’amarezza di gara 5 nello spareggio Playoff contro la Conad Reggio Emilia, i reggini si sono ripresi la scena con un tripudio in Del Monte Supercoppa, alzando al cielo un’altra coppa dopo aver già vinto la Coppa Italia. A commentare la cavalcata è il centrale Andrea Innocenzi, che con le sue parole ha spento ogni retorica sul “reset” psicologico.
A chi gli chiedeva come fosse stato possibile cancellare così in fretta la delusione dell’ultima gara, Innocenzi risponde senza giri di parole: “Non non abbiamo dovuto resettare, abbiamo dovuto prendere le cose che abbiamo fatto bene delle cose che abbiamo fatto e cancellare le cose che abbiamo fatto male. Non è un reset: vedere le cose buone e sfruttare quelle”.

Per il centrale, la Supercoppa era una partita a sé, diversa da gara 5: “Siamo stati bravi e son felice che abbiamo vinto, abbiamo portato un’altra coppa qua a Reggio Calabria, siamo tutti estremamente orgogliosi”.

Menzione d’obbligo per il tifo. La Curva Amaranto ha seguito la squadra nelle gioie e nei dolori, ma Innocenzi tiene a fare una precisazione: “Ormai è normalità, ed è brutto da dire perché c’è tanta gente che viene a vederci a Reggio ed in trasferta in ogni parte d’Italia. Poi rispetto a qui è molto distante: viene tanta gente anche dal Nord. Con emozione,voglio solo ringraziarli”.

Sulla possibilità di centrare il “triplete”,ovvero centrare Coppa, Supercoppa e Promozione in A2, Innocenzi non si sbilancia ma nemmeno nasconde le ambizioni: “Siamo in corsa, quindi sfrutteremo queste due gare contro Acqui. Spero nel miglior modo possibile. Poi nel caso vedremo contro chi dovremmo giocare”.

L’avvertimento, però, è chiaro: “Innanzitutto bisogna vedere la nostra avversaria, l’Aqui perché comunque è una bella squadra. Ha fatto fuori Gioia del Colle prima, ha fatto fuori Castellana,la rivelazione del nostro girone, vincendo entrambe a casa di Gioia e Castellana. Quindi non bisogna sottovalutarla: la posizione in regular season adesso non conta. Vedremo”.

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