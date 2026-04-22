Metro City di Reggio, altre 9 nomine nello staff: decreto a poche settimane dal voto

Nel decreto si richiama l’articolo 90 del Tuel e si specifica che si tratta di incarichi fiduciari, scelti per affiancare il sindaco metropolitano f.f. nelle funzioni di indirizzo e controllo

Nuovo allargamento dello staff alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Con il decreto n. 34 del 20 aprile 2026, il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha disposto la nomina di altri nove componenti dell’ufficio di supporto politico.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede l’ingresso di Francesco Danisi con contratto a tempo pieno e determinato, equiparato all’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, ex categoria D.

Per altri otto nominativi — Federica Montalto, Silvia Maria Violante, Sergio Calabrese, Pratticò Maria, Maria Cristina Surace, Marialuisa Albanese, Ilaria Concetta Zumbo e Mariantonietta Idà — è invece previsto un contratto part time al 50%, sempre a tempo determinato, con trattamento iniziale di categoria C.

Nel decreto si richiama l’articolo 90 del Testo unico degli enti locali e si specifica che si tratta di incarichi fiduciari, scelti per affiancare il sindaco metropolitano f.f. nelle funzioni di indirizzo e controllo. La durata dei rapporti di lavoro, si legge nell’atto, non andrà oltre il mandato amministrativo e potrà interrompersi nei casi previsti dalla legge.

Il dato che più colpisce, però, è il momento in cui arriva il nuovo provvedimento. A poche settimane dal voto, la struttura di staff dell’ente continua a crescere. Ed è proprio questo il punto che rischia di alimentare nuove polemiche: non per il numero delle nomine, ma per il segnale politico che un atto del genere lancia in piena vigilia elettorale.

E queste nove nuove nomine, firmate il 20 aprile, finiscono inevitabilmente per entrare dentro il clima della campagna elettorale.