Reggio, Daniele Spagnolo vince il concorso ‘Accendiamo le stelle’

Successo per il progetto sull’inquinamento luminoso dello studente della 2B del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”

Daniele Spagnolo, studente della 2B del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, è stato insignito del primo premio al concorso “Accendiamo le stelle”.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel suggestivo terrazzo panoramico del Museo Archeologico, alla presenza della dirigente del MIM professoressa Anna Brancaccio. L’iniziativa si è svolta all’interno della Settimana Nazionale dell’Astronomia ed è organizzata dalla Società Astronomia Italiana, in sinergia con l’Istituto nazionale di astrofisica, la Città Metropolitana e il Planetario Pythagoras.

Il progetto: osservare il cielo e misurare la visibilità stellare

Il concorso prevede di osservare il cielo e verificare quante stelle, tra quelle indicate, siano visibili.

Daniele ha prodotto 60 osservazioni da diversi punti della città ed è giunto al risultato che a Reggio c’è una illuminazione eccessiva che non permette, in serate limpide e senza Luna, di osservare stelle oltre la seconda/ terza grandezza.

Il lavoro prodotto dallo studente, accompagnato per l’occasione dalla prof.ssa Calipari, referente per l’Astronomia, dal professore Spinelli e dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Borrello, è stato giudicato meritevole dalla commissione costituita dalla delegata del MIM, dal presidente della SAIt e dai rappresentanti dell’Inaf, di Città Metropolitana e del Planetario.

“Complimenti al nostro Daniele per il prestigioso risultato che lo ha visto concorrere e confrontarsi con altri studenti delle scuole secondarie di tutta Italia – ha dichiarato la Dirigente Borrello. Il suo è un lavoro significativo che pone delle riflessioni non solo sull’astronomia, ma anche sulle tematiche ambientali di cui Daniele farà tesoro anche nel suo percorso scolastico”.

Leggi anche

La dirigente Borrello sottolinea l’importanza della collaborazione con il Planetario Phythgoras di Reggio Calabria e, a tal proposito, si congratula con la professoressa Misiano, responsabile scientifica del Planetario Pythagoras, per il prestigioso riconoscimento conferitole dall’Università della Calabria.