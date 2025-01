Danneggiamenti a Jonica Multiservizi, ‘Roccella non si piega’: convocata un’assemblea pubblica

Nella notte del 31 dicembre, ignoti hanno preso di mira l’isola ecologica comunale, danneggiando due autovetture di servizio e incendiando due autocompattatori utilizzati per la raccolta differenziata. Un gesto intimidatorio che ha colpito l’Amministrazione comunale e la Jonica Multiservizi, ma che non ha fermato il lavoro degli operatori, pronti a garantire la continuità del servizio. L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione nell’intera comunità, spingendo il Comune a convocare un’Assemblea Pubblica per reagire compatta e ribadire il rifiuto verso ogni forma di violenza. L’appuntamento è fissato per sabato 4 gennaio, alle ore 16:00, presso il Convento dei Minimi.

Leggi anche

“Care concittadine, cari concittadini,

come è noto dalle cronache, la notte del 31 dicembre ignoti si sono introdotti nell’isola ecologica comunale danneggiando le due autovetture di servizio e dando fuoco a due autocompattatori utilizzati per la raccolta differenziata.

Chi lo ha fatto, con ogni probabilità, ha inteso così intimorire l’Amministrazione comunale e la Jonica Multiservizi, limitando la capacità operativa della Società.

Nelle primissime ore dopo l’attentato, ci siamo messi subito al lavoro per garantire la continuità del servizio, resa possibile dalla disponibilità degli operatori, che qui ringraziamo pubblicamente, ad adeguarsi alla drammatica situazione che si è creata. Già dal 2 gennaio, le due auto danneggiate sono state portate in officina per le necessarie riparazioni, e nei prossimi giorni, certi di poter contare sul sostegno delle Istituzioni superiori, contiamo di procedere alla sostituzione dei mezzi distrutti dalle fiamme.

Un appello alla comunità

Ma tutto questo non è sufficiente, perché abbiamo sentito quanto ciò che è accaduto abbia ferito nel profondo la nostra comunità, che ha sempre rifiutato di vivere nella paura della prevaricazione.

È necessario quindi far sentire forte la voce della nostra Città, di una Città che mai accetterà di piegarsi alle logiche aberranti della subcultura della violenza e che chiede alle istituzioni deputate segni concreti che diano serenità, spazzando via qualsiasi velleitario tentativo di affermazione dell’impunità da parte di chi ha compiuto questo gravissimo gesto.

Per questi motivi, abbiamo deciso di indire un’Assemblea Pubblica alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

ASSEMBLEA PUBBLICA

CONVENTO DEI MINIMI

SABATO 4 GENNAIO

CON INIZIO ORE 16:00