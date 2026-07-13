Danni ad una ferrovia in Calabria, indagini su furto rame e sabotaggio
Ad avvalorare la pista del furto di rame anche alcuni episodi analoghi, verificatisi nei giorni precedenti nella stessa area geografica
13 Luglio 2026 - 11:30 | Redazione
Vanno avanti le indagini sul danneggiamento della linea ferroviaria in Calabria. All’attenzione degli investigatori, coordinati dalla Procura di Paola e quella di Crotone, ci sono sia l’ipotesi del furto di rame e sia quella del sabotaggio.
Tra San Lucido e Fuscaldo, nel cosentino, dopo il taglio dei cavi della fibra ottica, è stato trovato, nelle vicinanze del punto del danneggiamento, un accumulo di cavi in rame nascosto.
Anche sulla base di questo elemento, le indagini della Procura della Repubblica di Paola, delegate a carabinieri e polizia ferroviaria, si concentrano sull’ipotesi del tentativo di furto di rame.
Ad avvalorare la pista anche alcuni episodi analoghi, verificatisi nei giorni precedenti nella stessa area geografica. Tuttavia, non sarebbe stata scartata del tutto la pista del sabotaggio.
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