Terranova: ‘Reggina, obiettivo professionismo, ma attenzione…’

Su Gazzetta del Sud troviamo l’intervista all’esperto tecnico Nicola Terranova. Di seguito il passaggio riguardante la Reggina: “Va preso atto, anzi tutto, di alcune situazioni societarie che appaiono in divenire e che meritano attenzione. Per quanto riguarda la Reggina, quel che è certo è che il gruppo facente capo a Claudio Lotito ha definito l’iscrizione al prossimo torneo di D.

Nei prossimi giorni la nuova proprietà sarà a Reggio per avviare il lavoro operativo. Certamente l’obiettivo è quello di conquistare il professionismo, ma attenzione agli slanci in avanti perché nel girone I saranno diverse le contendenti per il titolo. A partire dalla Nissa“.

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