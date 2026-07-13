Calciomercato Reggina pronto ad accendersi. Nomi pesanti nel mirino

In attesa dell’arrivo di Claudio Lotito a Reggio Calabria, qualche notizia inizia ad arrivare anche sul fronte mercato della Reggina. La nuova società è chiamata a costruire in tempi rapidi l’organico da affidare al nuovo allenatore, la cui nomina dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.

È molto probabile che la proprietà abbia già avviato diversi contatti e che alcuni calciatori siano stati individuati o persino bloccati. Rimane inoltre da definire il futuro dei giocatori ancora sotto contratto, in attesa di capire se faranno parte del nuovo progetto tecnico. L’esterno sinistro Nicolao era uno dei profili seguiti, ma il calciatore ha scelto la Fidelis Andria, società che si sta muovendo con grande decisione sul mercato.

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Rotulo e Alma tra i profili seguiti

Intanto, secondo le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, sarebbero due i nuovi nomi finiti nel mirino della Reggina. Il primo è quello di Riccardo Rotulo, esterno offensivo reduce da una stagione da grande protagonista con la maglia della Nissa. Un profilo di qualità e dinamismo, capace di agire sulle corsie e di offrire diverse soluzioni nel reparto avanzato.

L’altro nome è quello di Giuliano Alma, calciatore di grande esperienza nella categoria e reduce da due promozioni consecutive conquistate con le maglie di Siracusa e Barletta. Alma rappresenterebbe un innesto di spessore per una squadra che punta a disputare un campionato di vertice. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche il forte interesse della Nissa, confermato dallo stesso presidente del club siciliano Luca Giovannone.

La Reggina osserva e prepara le prime mosse. L’arrivo di Lotito dovrebbe dare il via alle ufficializzazioni, dalla struttura tecnica ai primi colpi di mercato.