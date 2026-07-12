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Stadio Granillo: pulizia, pitturazione, manto erboso – FOTO

Avviata la pulizia straordinaria dello stadio. Da lunedì lavori anche al centro sportivo Sant’Agata

12 Luglio 2026 - 13:14 | Redazione

Granillo Lavori

Detto, fatto. Dopo il sopralluogo effettuato venerdì 10 luglio allo stadio Oreste Granillo, sono già iniziati i primi interventi straordinari annunciati dal sindaco Francesco Cannizzaro. Il primo cittadino, accompagnato da tecnici e collaboratori, aveva verificato personalmente le condizioni della struttura, denunciando uno stato di abbandono e incuria. Nella stessa occasione aveva assicurato l’avvio immediato dei lavori, anche durante il fine settimana.

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Pulizia e manutenzione al Granillo

Dalle foto che abbiamo realizzato emerge il primo cambio di passo. Sono state avviate le operazioni di pulizia straordinaria, mentre le ringhiere esterne sono state sottoposte a un intervento di pitturazione.

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I lavori hanno interessato anche il terreno di gioco, con la rasatura del manto erboso. Il campo, però, necessita di interventi più lunghi e approfonditi prima di poter tornare nelle condizioni di qualche mese fa. Si tratta soltanto della prima fase di un’attività di recupero e manutenzione che dovrà proseguire nei prossimi giorni.

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Da lunedì interventi anche al Sant’Agata

L’attenzione si sposterà anche sul centro sportivo Sant’Agata. A partire da lunedì sono infatti previsti i primi interventi all’interno della struttura che ospita gli allenamenti della Reggina. L’obiettivo è restituire piena funzionalità ai due principali impianti sportivi della città, in vista dell’avvio della nuova stagione calcistica.

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