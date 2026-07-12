A Reggio l’ultimo saluto a Jessica Laface, la famiglia: ‘Buona strada, ovunque voi siate’

“A nome di tutta la famiglia Laface, desideriamo rivolgere un ringraziamento profondo e sentito a tutti coloro che hanno reso l’ultimo saluto a Jessica un momento di rara bellezza e dignità”.

Inizia così la lettera aperta di ringraziamento da parte della famiglia Laface, a seguito dei funerali celebrati a Reggio Calabria per la prematura scomparsa della giovane Jessica, rimasta vittima di un incidente stradale a Treviso.

Il ringraziamento della famiglia Laface

“Un grazie immenso va ai presidenti delle associazioni bikers di Reggio Calabria e a ogni singolo motociclista che ha voluto essere presente. Avete dimostrato cosa significhi davvero essere una famiglia. Quando avete dato gas alle moto, facendo vibrare l’aria con la voce dei vostri motori, e avete sollevato i caschi al cielo per la benedizione, il dolore si è unito all’orgoglio. In quel preciso istante, abbiamo sentito Jessica incredibilmente vicina: era lì con voi, fiera di quell’omaggio sincero e “selvaggio” che le apparteneva nell’anima”.

“Un ringraziamento speciale e commosso va ai portatori della Chiesa di Santo Stefano da Nicea di Archi. Vedervi, ancora una volta, indossare con orgoglio la vostra maglietta e il foulard per portare a spalla Jessica, in entrata e in uscita dalla chiesa, ci ha toccato nel profondo. Sappiamo quanto questo gesto sia prezioso, ancor più perché Jessica era la sorella del nostro amato Enzo, uno di voi. Il vostro legame e il vostro affetto sono stati un abbraccio silenzioso che non dimenticheremo mai. Il nostro cuore va inoltre a Padre Giovanni: grazie per la delicatezza della Sua predica e per aver voluto benedire personalmente i caschi e le moto, consacrando quel legame indissolubile tra Jessica e la sua passione”.

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