A2, si ferma per un guasto e viene travolto da un camion: muore in ospedale un 78enne reggino

L’uomo, 78 anni, di Reggio Calabria, unitamente alla moglie, si era fermato lo scorso 7 luglio con la propria auto sulla corsia di emergenza in prossimità dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio a causa di un guasto. Un camion, per cause in fase di accertamento, travolgeva l’automobile mentre ancora i coniugi erano all’interno del mezzo.

Per l’uomo non c’è stato nulla fare: purtroppo moriva in ospedale per le gravi ferite riportate nonostante il disperato tentativo dei medici di salvargli la vita. Miracolosamente illesa la moglie.

La Procura di Vibo Valentia apre un’inchiesta

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità: nei prossimi giorni il perito incaricato dal Pubblico Ministero effettuerà le operazioni peritali sui mezzi coinvolti e sui luoghi del sinistro.

I legali della famiglia della vittima, Avv. Giuseppe Gentile e Avv. Giuseppe Grillea, entrambi del Foro di Reggio Calabria, dopo aver nominato il proprio consulente tecnico Guido Maria Salerno, cercheranno di tutelare le persone offese coinvolte da questa tragedia con lo scopo di far piena luce su quanto accaduto e che ha portato alla terribile disgrazia.