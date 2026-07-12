NTC Summer League a Reggio, Laganà: ‘Un biglietto da visita per la città’ – FOTO

L’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria è in questi giorni teatro della dodicesima edizione della NTC Summer League, il torneo di basket 3×3 quest’anno per la prima volta con lo status ufficiale di “Torneo Master”.

Ai microfoni di Citynow Luca Laganà, storico organizzatore della NTC Summer League, esprime la propria soddisfazione per il successo dell’evento e l’affluenza di atleti e appassionati sul lungomare reggino, presso il playground più bello d’Italia.

“Credo che la cosa più bella in assoluto sia il biglietto da visita che abbiamo dato alla nostra città. È un evento sicuramente facile, agevole da gestire nella sua complessità perché comunque è un evento di quattro giorni, con tante squadre provenienti da tutta Italia. Però sicuramente l’aspetto più interessante e più gratificante è che un lavoro di un anno si concretizza poi in una serie di complimenti infiniti, non per noi dell’organizzazione perché quello non ci interessa, non è quello che cerchiamo. Però nei complimenti alla città, nella bellezza della città, è l’aver creato un indotto economico alla città perché abbiamo riempito due strutture alberghiere nella loro totalità, abbiamo fatto convenzioni con i lidi, con i locali, le gelaterie hanno lavorato tanto. Insomma è stato bello perché abbiamo creato veramente un movimento importante attorno a un torneo che ormai è diventato un evento 360 gradi quindi siamo veramente contenti di quello che è stato”.

“Abbiamo una serie di giocatori che provengono intanto da team professionistici 3×3, ma anche giocatori che durante la stagione regolare orbitano nei campionati più importanti come la A2, la B nazionale, quindi il livello tecnico è sicuramente molto alto. La differenza enorme rispetto agli altri anni è che essendo diventato una tappa master, quindi uno dei sette tornei più importanti d’Italia, questo ci consente di dare l’accesso diretto alle finali scudetto per le categorie master e giovanili. Quindi per questo voglio assolutamente ringraziare la FIP, Master Group ed Estathè che hanno fortemente voluto che Reggio diventasse una porta d’accesso per le finali scudetto. E come ho detto qualche giorno fa, non ti nego che la nostra ambizione è quella nei prossimi anni di portare il Reggio alla finale nazionale quindi ospitare una finale scudetto è perché no magari vedere una squadra di Reggio competere fino in fondo per un titolo che è tanto tempo che nella nostra città non si vede”.

Laganà sul momento della Viola

“Purtroppo non ho potuto vedere tantissime partite della Viola quest’anno, però sicuramente è bello poter sapere che una squadra per quanto nuova a livello societario è già riuscita ad arrivare molto in alto, perché i campionati di Serie B sia interregionale che nazionale sono campionati estremamente dispendiosi, quasi equiparabili a una Serie A2”.

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