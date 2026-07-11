Viola, il ripescaggio è sempre più vicino: resta solo il via libera della FIP

La Viola, secondo le informazioni giunte dal Consiglio Federale di ieri 10 luglio, è in attesa della definitiva ufficialità per il ripescaggio in Serie B Nazionale al posto della Basket Jesi Academy. Una serie di incastri hanno remato a favore della compagine neroarancio. Sia l’insufficiente capacità dell’impianto di Pizzighettone, sia la lettura del regolamento che favorirebbe la società di Reggio Calabria a discapito di Imola. Si attende dunque l’ufficialità nei prossimi giorni e l’eventuale ricorso della stessa Imola.

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L’attesa da parte della dirigenza è stata più che giustificata e premiata visto l’esito della procedura. Adesso si dovrà costruire un roster e creare le condizioni per disputare un campionato all’altezza del blasone e soprattutto della piazza che merita sicuramente almeno la terza serie.