Acqua Acetosa, l’atleta reggina Belvedere brilla ai Campionati Master

Un risultato di grande prestigio che la proietta tra le migliori atlete a livello nazionale e le consente di guardare con fiducia ai prossimi Campionati Italiani Master

L’11 luglio, nella splendida cornice dello Stadio Rosi all’Acqua Acetosa, si sono svolti i Campionati di Società Master.

Tra le protagoniste della manifestazione ha brillato la reggina Belvedere, che ha fermato il cronometro a 4’57”, un risultato di grande prestigio che la proietta tra le migliori atlete a livello nazionale e le consente di guardare con fiducia ai prossimi Campionati Italiani Master.

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A lei vanno i più sinceri complimenti per questo importante traguardo, con l’augurio di continuare a migliorarsi e di conquistare nuovi successi nelle prossime competizioni.