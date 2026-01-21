Maltempo, Versace: ’25 richieste di intervento, nostri tecnici già sui luoghi più colpiti’

Così il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace a margine del vertice sui danni provocati dal maltempo sul territorio metropolitano.

“Dal 19 gennaio ad oggi – ha aggiunto – sono state 25 le richieste di interventi. I nostri tecnici sono già presenti sul territorio per fare una prima ricognizione dei danni, sia sui versati prettamente costieri, ma anche sulle strade interne. Nelle prossime ore – ha evidenziato – proveremo ad attivare degli interventi urgenti di ripristino, per mettere in sicurezza e riaprire le strade che erano state chiuse e successivamente proveremo con gli altri Enti coinvolti, a programmare, nel medio termine, come e dove intervenire, perché i nostri Comuni, le imprese e le famiglie, meritano delle risposte. Le ultime informazioni, soprattutto per via delle forti mareggiate – ha evidenziato Versace – ci consegnano un quadro preoccupante con interi stravolgimenti dei lungomare, penso a Melito Porto Salvo e Bova, ma anche nei Comuni più interni registriamo fortissimi disagi ad esempio a Stilo, Bivongi, Gerace, Cittanova, Cinquefrondi, sulla strada della Limina. Il quadro generale non è dei migliori, e da questo punto di vista – ha concluso – auspico una piena sinergia tra tutti gli Enti coinvolti per fare squadra e dare pronte risposte”.