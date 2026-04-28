V Circoscrizione, presentata la lista ‘I Democratici’ con Chiarolla Presidente

Si è svolta presso la sede di via Gebbione, di fronte allo stabilimento Hitachi, la presentazione della lista I Democratici che sostiene il candidato a presidente della quinta circoscrizione Maurizio Chiarolla. Alla presenza dei vertici del Partito Democratico, il candidato ha illustrato il programma di una circoscrizione che si estende dal mare sino alla collina del rione Modena ed è stata definita il cuore pulsante della città perché dotata di attività produttive strategiche come l’Hitachi (ex Omeca), di sedi di servizi come i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco, la Hermes, di impianti sportivi come lo Stadio Granillo e il campo scuola del CONI e di arterie cittadine del commercio come il Viale Aldo Moro e via Sbarre centrali che con la loro vitalità hanno segnato la storia della città.

La quinta circoscrizione tra servizi, sport e arterie del commercio

Chiarolla che è un dirigente provinciale del PD si è presentato, ripercorrendo il suo impegno di lavoratore e sindacalista dell’Hitachi, sempre impegnato nel sociale ed ha elencato i candidati della lista che offre una grande qualità e molteplicità di esperienze, medici, ingegneri, informatici, capotecnici e macchinisti delle Ferrovie, insegnanti, funzionari pubblici. Chiarolla ha tenuto a ringraziare il Partito Democratico e coloro che hanno contribuito alla lista a partire da Antonio Ruvolo e dai tanti sostenitori presenti.

Panetta e Rositani: il messaggio sociale e l’appello all’unità

Il segretario provinciale Peppe Panetta ha ringraziato i candidati ed il loro impegno in una lista che ben rappresenta il Partito Democratico tanto da essere guidata alla circoscrizione dalla capolista della lista comunale Rositani. Una donna forte e coraggiosa che Panetta indica come portatrice di un messaggio forte di grande valore sociale, che il PD offre alla città come simbolo di riscatto e di affermazione della donna e della civile convivenza. Panetta si è detto orgoglioso della lista augurandone il successo ed ha anche espresso il rammarico per la divisione del centro sinistra lanciando un appello di responsabilità all’altra lista sostenuta da AVS ed auspicando un pronto ritorno all’unità dopo le elezioni.

L’intervento molto applaudito di Rositani ha voluto indicare le ragioni della sua scelta con Chiarolla presidente e con il Pd, sottolineando di essersi semplicemente sentita a casa con persone che ascoltano e vivono tra la gente e proprio per questo atteggiamento possono fare la differenza aprendo il cuore delle persone. Ha parlato della sua reazione al dramma vissuto e del suo impegno a dare forza alle tante donne che le scrivono, convinta che ci si debba unire per offrire sostegno e servizio a chi ne ha bisogno.

Falcomatà chiude: interventi e sostegno a Chiarolla nella circoscrizione

Ha concluso i lavori Giuseppe Falcomatà che ha elencato i numerosi interventi della sua amministrazione per la circoscrizione (Parco lineare sud, sede Atam, piazza Milano, Campo Ciccarello, ristrutturazione dello stadio e delle strutture sportive, del sistema di illuminazione, asilo etc.) ed ha manifestato il suo sostegno per Chiarolla e per la Rositani, individuando in questo spirito di servizio per la collettività le ragioni per una politica di valore e al servizio della comunità.