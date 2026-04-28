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Serie D: ultima giornata con diverse verdetti ancora da emettere. Il programma e la classifica

La Reggina chiude al Granillo contro il Sambiase

28 Aprile 2026 - 10:48 | Redazione

Reggina Acireale

Domenica 3 maggio si chiude la stagione regolare del campionato di serie D. Il Savoia è vicinissimo alla promozione in serie C, la Nissa potrebbe aver sciupato tutto con il pareggio esterno sul campo del Sambiase, la Reggina si aggrappa ad una matematica che le concede una percentuale vicina allo zero. Anche in coda la situazione è tutta da decidere, pur rilevando che il compito più difficile è quello che spetta alla Sancataldese. Il rischio di retrocessione diretta è altissimo, dovendo giocare sul campo proprio del Savoia.

Leggi anche

Il programma della giornata

Favara – Enna

Gelbison – Gela

Messina – Milazzo

Nissa – Paternò

Ragusa – Athletic Palermo

Reggina – Sambiase

Savoia – Sancataldese

Vibonese – Acireale

Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus

Leggi anche

La classifica

  1. Savoia 66
  2. Nissa 64
  3. Reggina 63
  4. Athletic Palermo 57
  5. Gelbison 57
  6. Sambiase 53
  7. Nuova Igea (-5) 53
  8. Milazzo 44
  9. Gela (-1) 43
  10. Vigor Lamezia 39
  11. Favara 37
  12. Enna 35
  13. Ragusa 34
  14. Vibonese 32
  15. Acireale 32
  16. Messina (-14) 29
  17. Sancataldese 29
  18. Paternò 19

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RegginaReggio Calabria Calcio

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