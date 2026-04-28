Serie D: ultima giornata con diverse verdetti ancora da emettere. Il programma e la classifica
La Reggina chiude al Granillo contro il Sambiase
28 Aprile 2026 - 10:48 | Redazione
Domenica 3 maggio si chiude la stagione regolare del campionato di serie D. Il Savoia è vicinissimo alla promozione in serie C, la Nissa potrebbe aver sciupato tutto con il pareggio esterno sul campo del Sambiase, la Reggina si aggrappa ad una matematica che le concede una percentuale vicina allo zero. Anche in coda la situazione è tutta da decidere, pur rilevando che il compito più difficile è quello che spetta alla Sancataldese. Il rischio di retrocessione diretta è altissimo, dovendo giocare sul campo proprio del Savoia.
Il programma della giornata
Favara – Enna
Gelbison – Gela
Messina – Milazzo
Nissa – Paternò
Ragusa – Athletic Palermo
Reggina – Sambiase
Savoia – Sancataldese
Vibonese – Acireale
Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus
La classifica
- Savoia 66
- Nissa 64
- Reggina 63
- Athletic Palermo 57
- Gelbison 57
- Sambiase 53
- Nuova Igea (-5) 53
- Milazzo 44
- Gela (-1) 43
- Vigor Lamezia 39
- Favara 37
- Enna 35
- Ragusa 34
- Vibonese 32
- Acireale 32
- Messina (-14) 29
- Sancataldese 29
- Paternò 19
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