Serie D: ultima giornata con diverse verdetti ancora da emettere. Il programma e la classifica

Domenica 3 maggio si chiude la stagione regolare del campionato di serie D. Il Savoia è vicinissimo alla promozione in serie C, la Nissa potrebbe aver sciupato tutto con il pareggio esterno sul campo del Sambiase, la Reggina si aggrappa ad una matematica che le concede una percentuale vicina allo zero. Anche in coda la situazione è tutta da decidere, pur rilevando che il compito più difficile è quello che spetta alla Sancataldese. Il rischio di retrocessione diretta è altissimo, dovendo giocare sul campo proprio del Savoia.

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Il programma della giornata

Favara – Enna

Gelbison – Gela

Messina – Milazzo

Nissa – Paternò

Ragusa – Athletic Palermo

Reggina – Sambiase

Savoia – Sancataldese

Vibonese – Acireale

Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus

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La classifica