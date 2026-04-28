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Reggina, il futuro di Torrisi? Il tecnico spiega la sua posizione

"Con la proprietà e la direzione sportiva ho un rapporto straordinario”

28 Aprile 2026 - 11:16 | Redazione

Torrisi tribuna

Al termine della gara vinta contro il Milazzo, il tecnico della Reggina Torrisi ha parlato anche del proprio futuro e della possibilità di sedere ancora sulla panchina amaranto: “ll futuro? Pensiamo a domenica, non c’è urgenza per parlare di altro. Quando sono arrivato abbiamo parlato chiaro con la società e quello che è stato fatto è davvero qualcosa di importante. Intanto percorriamo tutte le strade possibili e immaginabili che possano darci una speranza di promozione: giudiziaria, sportiva, i play off, tutte le situazioni in ballo. Poi tireremo le somme. La Reggina è la Reggina, ma il mio rinnovo non è oggi una priorità, anche perchè di futuro, come detto, abbiamo parlato al mio arrivo, nel momento in cui ho firmato. Con la proprietà e la direzione sportiva ho un rapporto straordinario”.

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