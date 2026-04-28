Confronto tra candidati, l’idea di Pazzano: ‘Trasparenza, partecipazione e digitalizzazione dei servizi’

Nel confronto tra candidati a sindaco promosso da Confindustria e CNA, Saverio Pazzano ha delineato una proposta che si distingue in modo netto rispetto agli altri interventi, non solo per i contenuti ma per l’impostazione complessiva. Laddove molti candidati hanno mantenuto un registro più generico, la sua esposizione si è caratterizzata per puntualità, chiarezza e competenza, evitando il linguaggio vago e spesso autoreferenziale del politichese. Le risposte sono state dirette, aderenti alle domande poste e orientate a soluzioni concrete, restituendo l’idea di una conoscenza reale dei problemi amministrativi e delle loro possibili soluzioni.

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Il Comune come struttura che abilita sviluppo e connessioni

La differenza più evidente riguarda il ruolo attribuito al Comune. In molte proposte emerse nel confronto, l’ente locale appare ancora come un soggetto prevalentemente gestionale o distributivo. Pazzano, invece, lo immagina come un attore capace di incidere direttamente sui processi economici e sociali: un Comune che semplifica, accelera, mette in connessione e crea condizioni concrete per lo sviluppo. Non un livello amministrativo che si limita a mediare, ma una struttura che abilita.

Questa impostazione si traduce in misure precise. A fronte di richiami generici al sostegno alle imprese, Pazzano ha parlato di tempi certi per le pratiche, semplificazione reale e dialogo stabile con artigiani e PMI. Ma soprattutto ha indicato una leva molto concreta e immediatamente attivabile: la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, da trasformare in spazi per laboratori, produzione e formazione. È una differenza sostanziale: non attendere risorse esterne o interventi straordinari, ma attivare subito ciò che è nella disponibilità dell’ente.

Trasporti, rifiuti e manutenzione: misure operative e priorità stabili

Accanto a questo, ha ribadito altri punti centrali del suo programma, rafforzando ulteriormente la distanza rispetto agli altri candidati. Sul piano dei servizi pubblici, ha indicato misure concrete come un trasporto pubblico più accessibile – anche attraverso abbonamenti annuali calmierati – e una gestione dei rifiuti orientata all’efficienza e alla riduzione, con l’obiettivo di una città più pulita e sostenibile.

Non meno rilevante il tema della manutenzione ordinaria, proposta come priorità amministrativa stabile e non come risposta emergenziale: un cambio di approccio che incide direttamente sulla qualità della vita urbana.

Per rendere più immediata la lettura, i punti richiamati nel confronto ruotano attorno a:

Tempi certi e snellimento delle pratiche

e delle pratiche Spazi comunali per laboratori, produzione e formazione

per laboratori, produzione e formazione Trasporto pubblico accessibile con abbonamenti calmierati

con abbonamenti calmierati Rifiuti : efficienza, riduzione e sostenibilità

: efficienza, riduzione e sostenibilità Manutenzione ordinaria come linea continua di governo

Rigenerazione urbana e artigianato: visione integrata e beni comuni

Anche sul versante della vivibilità e dello sviluppo urbano emerge una visione integrata: rigenerazione dei quartieri, cura degli spazi pubblici e valorizzazione dei beni comuni non come interventi episodici, ma come parte di una strategia continua. In questo quadro, l’artigianato assume un ruolo centrale non solo identitario ma economico, sostenuto attraverso infrastrutture reali e politiche mirate.

La distanza si coglie anche nel metodo. Dove prevalgono modelli già sperimentati o equilibri di schieramento, Pazzano propone un’impostazione fondata su trasparenza, partecipazione e digitalizzazione dei servizi. Strumenti pensati per rendere l’amministrazione più accessibile, verificabile ed efficace, e per coinvolgere in modo strutturato cittadini e realtà sociali nei processi decisionali.

Metodo e credibilità: continuità di lavoro civico e “come farlo”

Infine, un elemento decisivo riguarda la credibilità della proposta. Le idee avanzate non si presentano come enunciazioni occasionali, ma come il proseguimento di un lavoro politico e civico sviluppato negli ultimi cinque anni. Anche nel confronto pubblico questo aspetto è emerso con chiarezza: non solo cosa fare, ma come farlo. È questa combinazione di chiarezza espositiva, competenza e concretezza a rafforzare l’immagine di una candidatura non solo discontinua, ma anche pienamente in grado di governare.

In sintesi, la proposta di Pazzano si distingue perché unisce visione e operatività, affrontando insieme sviluppo economico, qualità dei servizi e funzionamento della macchina amministrativa. Non promesse generiche, ma leve concrete; non continuità mascherate, ma un cambiamento che interviene sui metodi e sugli strumenti. E soprattutto, un linguaggio politico finalmente comprensibile, che restituisce alla discussione pubblica serietà e credibilità.