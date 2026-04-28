Serie C: tutti i verdetti a stagione regolare conclusa. La storia dei play out deve far riflettere

Si è conclusa la stagione nel campionato di serie C. Nei tre gironi le prime hanno conquistato la promozione diretta con Vicenza nel girone A e Benevento in quello C già in cadetteria da diverso tempo, mentre l’Arezzo ha ottenuto il salto di categoria all’ultima giornata ai danni dell’Ascoli.

Salutano la Lega: Pro Virtus Verona, Pro Patria, Triestina, Pontedera, Trapani, Siracusa e Foggia, ricordando che il Rimini si è ritirato dal campionato dopo poche giornate.

Risultati scadenti e penalizzazioni inflitte a diverse squadre, scivolate nei bassifondi della classifica, hanno fatto si che per decretare l’ultima retrocessione, incredibilmente si debba disputare un solo play out, quello tra Bra e Torres, visto che negli altri gironi (A e B), è stato superato il margine di punti necessario per la disputa, tra il quartultimo e il terzultimo posto.

Al primo turno Playoff partecipano le squadre classificatesi dal quinto al decimo posto, escluso il Potenza che entra successivamente avendo vinto la Coppa Italia.

Playoff – domenica 3 maggio

Girone A

Trento-Giana Erminio

Cittadella-Arzignano V

Lumezzane-Alcione

Girone B

Juventus NG-Vis Pesaro

Pianese-Ternana

Pineto-Gubbio

Girone C

Casertana-Atalanta U23

Crotone-A. Cerignola

Monopoli-Casarano

Playout – andata sabato 9 maggio, ritorno sabato 16 maggio

Bra- Torres

Torres-Bra