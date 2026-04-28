Serie C: tutti i verdetti a stagione regolare conclusa. La storia dei play out deve far riflettere
Tutti gli accoppiamenti dei play off, si parte domenica 3 maggio
28 Aprile 2026 - 12:11 | Redazione
Si è conclusa la stagione nel campionato di serie C. Nei tre gironi le prime hanno conquistato la promozione diretta con Vicenza nel girone A e Benevento in quello C già in cadetteria da diverso tempo, mentre l’Arezzo ha ottenuto il salto di categoria all’ultima giornata ai danni dell’Ascoli.
Salutano la Lega: Pro Virtus Verona, Pro Patria, Triestina, Pontedera, Trapani, Siracusa e Foggia, ricordando che il Rimini si è ritirato dal campionato dopo poche giornate.
Risultati scadenti e penalizzazioni inflitte a diverse squadre, scivolate nei bassifondi della classifica, hanno fatto si che per decretare l’ultima retrocessione, incredibilmente si debba disputare un solo play out, quello tra Bra e Torres, visto che negli altri gironi (A e B), è stato superato il margine di punti necessario per la disputa, tra il quartultimo e il terzultimo posto.
Al primo turno Playoff partecipano le squadre classificatesi dal quinto al decimo posto, escluso il Potenza che entra successivamente avendo vinto la Coppa Italia.
Playoff – domenica 3 maggio
Girone A
Trento-Giana Erminio
Cittadella-Arzignano V
Lumezzane-Alcione
Girone B
Juventus NG-Vis Pesaro
Pianese-Ternana
Pineto-Gubbio
Girone C
Casertana-Atalanta U23
Crotone-A. Cerignola
Monopoli-Casarano
Playout – andata sabato 9 maggio, ritorno sabato 16 maggio
Bra- Torres
Torres-Bra
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