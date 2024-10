Dante Alighieri, Morabito (La Cosa Pubblica): ‘Le bugie di Brunetti e Versace’

Per l’Associazione “La Cosa Pubblica”, il coordinatore, Stefano Morabito si dice decisamente contrario rispetto alla lettera inviata dai sindaci f.f. Brunetti e Versace in relazione al futuro dell’Università Dante Alighieri.

“La lettera di Versace e Brunetti al Ministero e ai membri del Consorzio promotore della Dante Alighieri rivela, finalmente, le reali intenzioni politiche di Comune e Città Metropolitana riguardo al destino dell’unica Università per stranieri del Sud Italia: forzare con ogni mezzo la cessione a soggetti privati.

Si tratta di una posizione politica che, sebbene a nostro avviso grave e profondamente sbagliata, sarebbe legittima, se non si fondasse su una serie di evidenti falsità, come si evince dalla lettera dei sindaci f.f.”.

Leggi anche

“I due, infatti, lamentano la mancanza di comunicazioni ufficiali agli enti di Piazza Italia e la mancata verbalizzazione delle modifiche intervenute a seguito del cambio di denominazione dell’allora Comitato reggino Dante Alighieri, oggi “Associazione Dante Alighieri di Reggio Calabria”, nell’ormai lontano 2019.

Ebbene, la falsità dell’affermazione si desume proprio dai due verbali del CdA del 9 e 20 dicembre 2019 che gli stessi Versace e Brunetti citano nella lettera: le modifiche sono state votate anche dai rappresentanti di Comune e Città Metropolitana che siedono in quel Consiglio d’Amministrazione. Falso, quindi, che gli Enti non sapessero nulla di decisioni che loro stessi hanno assunto assieme agli altri componenti.

Ancora più falso, ed è una falsità reiterata da parte di Versace, è affermare che la Città Metropolitana “ha proseguito quanto già fatto negli ultimi anni dalla Provincia” in termini di finanziamento ordinario della Dante Alighieri.

Come attesta, infatti, un documento firmato dal dirigente della Città Metropolitana Vincenzo Cuzzola, distribuito alla stampa nel febbraio 2023 proprio da Versace, “l’ultima quota di contributo annuale versata risale all’annualità 2015”. Di fronte ai dati forniti dall’Ente che lui stesso presiede, a poco possono servire i puerili tentativi di Versace di spacciare come contributo ordinario il pagamento di Master, servizi richiesti dalla Città Metropolitana e destinati a coprire le maggiori spese da essi derivanti”.

Leggi anche

Irritante è, infine, che Brunetti e Versace affermino che la Dante “non può sopravvivere e funzionare con gli esigui contribuiti economici, diretti o indiretti, degli Enti pubblici soci”, dato che l’Università, fino a quando quei fondi sono stati corrisposti, non solo si è sostenuta, ma è cresciuta ottenendo importanti riconoscimenti. Anche negli ultimi anni, nonostante la forte contrazione del finanziamento regionale e l’interruzione completa delle erogazioni di Comune e Città Metropolitana, è riuscita a garantire le sue attività fino ad oggi, grazie al sacrificio di personale docente ed amministrativo.

Leggi anche

“La questione vera è, invece, perché Comune e Città Metropolitana abbiano deciso di interrompere l’erogazione dei fondi. Per ragioni di spazio non toccheremo l’argomento del piano di rientro del Comune come causa delle mancate erogazioni, peraltro ribattibile in ogni suo punto.