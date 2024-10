Reggina e Dante Alighieri, la verità di Brunetti: ‘Vicende assolutamente slegate’

Al centro del dibattito cittadino, in queste ore, insieme alla Reggina, è finita anche l’Università per stranieri Dante Alighieri. A scatenare la “polemica” una lettera dei sindaci f.f. Brunetti e Versace.

È stato proprio il primo dei due, a margine della conferenza stampa convocata a Palazzo San Giorgio a spiegare, nel dettaglio, alla stampa il contenuto del documento.

“Attraverso quella lettera io ed il sindaco Versace abbiamo chiesto, in primis, al Ministero i fondi per mantenere in vita la Dante Alighieri. Abbiamo chiesto, inoltre, risposte concreto rispetto a quanto da noi proposto e sollecitato nei mesi scorsi dinanzi al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ovvero la federazione con l’Università Mediterranea. Da allora non ci sono state risposte, mentre è proseguita l’agonia dell’ateneo reggino.

Alla fine della missiva – ha proseguito Brunetti – abbiamo esposto quella che, secondo noi, può essere l’unica altra alternativa per non far morire l’università, ovvero aprire le porte ai privati. Nel caso in cui non vengano fornite al CdA le risorse necessarie e non venga definita la questione della fusione, questo è l’unico epilogo possibile.

Notate bene, quanto detto fino ad ora è ben diverso dal dire che i sindaci di Reggio Calabria hanno messo in vendita l’università per stranieri”.