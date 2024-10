Reggina, fumata bianca: Brunetti sceglie l’Asd ‘La Fenice Amaranto’

Fumata bianca. Dopo una giornata tanto per cambiare condita da tantissime polemiche, insinuazioni, botta e risposta, il Comune di Reggio Calabria nella persona del sindaco f.f. Paolo Brunetti, ha convocato una conferenza stampa per annunciare il nome della società che guiderà la nuova Reggina nel prossimo campionato di serie D.

“Abbiamo ragionato fino all’ultimo momento rispetto ai progetti presentati. Dopo una attenta valutazione fatta insieme alla commissione la decisione è stata mia e sviluppata con assoluta serenità. Non ho trascorso tre giorni bellissimi e dopo tutto quello che abbiamo vissuto mi aspettavo maggiore comprensione e più tranquillità, anche se sono abituato a queste pressioni. Se la squadra farà bene mi faranno re, altrimenti Brunetti sarà… Non ho fatto patti con nessuno, ho fatto una scelta con assoluta indipendenza e serenità. Sono state ricevute tre proposte e alla luce degli approfondimenti la società che sarà candidata all’accreditamento da parte della Figc è “La Fenice Amaranto Asd”, un gruppo di imprenditori siciliani mentre il presidente è di Melito Porto Salvo. Progetto molto articolato, ho ritenuto di scegliere questo. L’altra proposta dell’Unicusano non era da meno, sul piano della solidità economica entrambe valide, la differenza l’ha fatta la struttura del progetto.

Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato ma anche Nick Amoruso e Mark Iuliano con i quali mi sono spesso confrontato, ma anche gli imprenditori reggini che si sono spesi per provare a salvare il calcio a Reggio Calabria”.

La Commissione che ha affiancato il sindaco Brunetti nella scelta era composta da: Maurizio Condipodero, Stefano Poeta, i dirigenti comunali Barreca e Consiglio, il sindaco f.f. Carmelo Versace e Giovanni Latella.