La Fenice Amaranto: i nomi che compongono la compagine societaria

Dopo l’annuncio del sindaco f.f. Paolo Brunetti, vengono fuori anche i nomi della compagine societaria. Li annuncia lo stesso primo cittadino: “Fabio Vitale, Antonino Ballarino, Alice Ballarino, Marika Ballarino, tutti siciliani ed il presidente Virgilio Minniti Salvatore di Reggio Calabria. I colori individuati sono amaranto e bianco. Lo staff tecnico è composto da persone che hanno fatto calcio. Ripeto, il progetto è molto articolato ed individuano proprio nel S. Agata il punto cruciale di sviluppo societario e tecnico, aspetto che verrà discusso con la Città Metropolitana. Lo stadio noi lo mettiamo a disposizione poi dovrà essere la società a sceglierlo. Ogni persona al tavolo della Commissione rispondeva a dei ruoli specifici e settoriali, ma la decisione l’ho presa io, solo ed esclusivamente io. Giovanni Latella aveva qualche idea diversa e ci siamo confrontati, ma è qui accanto a me e questo dimostra che siamo stati squadra. Non mi sono fatto condizionare da quello che è stato detto, scritto, ‘La Fenice Amaranto’ mi ha ispirato maggiore fiducia. La Orizzonte Docenti ha un fatturato di circa 5 milioni e ci sono le attestazioni delle banche ci dicono che tutti i soci sono affidabili. La questione Califano? Non è un congiunto, è il fratello del cognato, un estraneo. Un altro aspetto è che un componente nostro potrà essere designato all’interno del CdA, ma solo cme figura di controllo. Ultimo passaggio, il sindaco f.f. Brunetti conferma l’indiscrezione lanciata da CityNow questa mattina: Nino Ballarino DG, Maurizio Pellegrino DS”.

Il delegato allo sport Latella: “Contiamo di consegnare il S. Agata tra qualche giorno. Ilari? Lo avevo invitato a venire a Reggio Calabria, la denuncia verrà fatta, non ho amici a cui assegnare la Reggina. Mi sono impegnato in prima persona per portare personaggi importanti per la ricostruzione e la ripartenza, abbiamo messo in campo di tutto e le difficoltà non sono mancate. Ci mettiamo l’anima”.