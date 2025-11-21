GA-GA, ci siamo! C’è la data di inaugurazione dell’ultimo tratto
Scelta la data di inaugurazione dell'ultimo tratto della strada a scorrimento veloce
21 Novembre 2025 - 14:38 | di Redazione
“Lavori in dirittura d’arrivo” scrivevamo lo scorso 15 ottobre a proposito della Ga-Ga. E quel punto sembra esser finalmente arrivato. Per la strada di collegamento Gallico – Gambarie, c’è finalmente la data di inaugurazione.
Ga-Ga ultimata: la data di inaugurazione
Secondo quanto riportato da ReggioTv, la Città Metropolitana ha scelto la data per l’inaugurazione dell’ultimo e conclusivo tratto della strada a scorrimento veloce fra Gallico e la frazione montana di Podargoni: l’appuntamento è per sabato 29 novembre.
Una data attesissima, così come il completamento dell’opera che consentirà di evitare ulteriori due km di percorrenza della SS184, la storica “traversa interna”.